Appraisal自評寫得太盡老細幫你兜都難　教你4大要點寫得不亢不卑

臨近年尾，又是不少公司寫appraisal的日子。看上司對自己的評價固然緊張，但在這之前寫自我評核部分更是困難。今天半宅職薯就和大家分享寫自我評核的心得，希望幫大家做到不卑不亢，突出個人建樹之餘又不會顯得貪心。

Appraisal自評部份怎寫才加分？（按圖了解）

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先從上司角度看自我評核

我現在先帶大家代入上司角度，了解上司如何看待下屬的自我評核部分。

首先，在看下屬的自我評核部分之前，上司對下屬的工作表現已經有一定印象，所以並不會因為下屬自我評核得天花龍鳳而大大改變過往印象的。

但這也不代表下屬無能為力，因為下屬可以透過列出過往的工作讓上司勾起記憶；透過客觀而又深入的自省令上司對你印象加分；透過列出下一年的計劃目標讓上司了解你的上進心。

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客觀列出過往工作

自我評核的開首通常是簡單的介紹自己，接着便可以客觀的列出過往工作。

在這一部分，大家當然希望突顯個人功勞。但如果寫得太過着眼甚至誇張，上司看起來又會覺得你為人貪心。所以最好的寫法，便是寫你在這些工作之中學到什麼。

舉一個例子，如果你在一個project之中表現優秀，你不會直接寫：「我在這個項目之中表現出傑出的管理能力。」因為這樣會令上司覺得你自己讚自己，虛浮失實。所以你可以婉轉一點的寫：

我在這個項目之中學到如何有效管理資源和進度！

在這句子之中，「學到」其實是暗示「做到」。

對過往工作作出自省

當大家聽到「自省」這兩個字，很大機會會想到一些負面的東西：犯了錯誤需要改善、經驗不足引致出錯、未盡全力需要鞭策……等等。

但如果你在自我評核寫這些負面的句子，連自己也否定自己的話，上司想給你良好的評價也很困難。所以我們應該以正面的句語去作出自省，例如：

「在嘗試與反饋中學習」； 「努力嘗試不同工作，吸收多方面經驗」； 「會對工作抱以更正面積極態度，提升工作表現」

以正面句語作出自省，一方面能夠做到自省的效果，另一方面也留有空間，讓上司給你正面的評語。

列出下一年計劃與目標

寫自我評核最困難的地方便在這裏：目標定得太高，不但會令上司覺得你眼高手低，要是現實與期望出現巨大落差的時候，更會為你在下一年造成尷尬局面；但要是目標定得太低呢？又會令上司覺得你缺乏進取心。

在這裏我和大家分享一個心得：最好定出一個你能夠做到80%的目標。因為在上司角度，若是一個員工能夠100%完成目標，那便代表目標定得太低，員工還未需要釋放小宇宙便能輕易做到；但如果員工只能夠完成目標的50％呢？那又可能顯示出員工力有不逮。所以定在80%，是一個恰當的選擇。

結語

一年已經過去，要立的功已經立了，要犯的錯也都犯了。自我評核雖然不能夠把這些既定事實推翻，但卻可以帶給上司一個新角度去了解你，進而以正面的角度去評價你。最後給大家一個小貼士，自我評核最好盡快做，以顯示出自己對appraisal的重視。上司知你重視，自然寫得更有心機。

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