【人際關係】每事問、口臭、瘋狂開會　9個令人討厭的同事壞習慣

煩人的同事是辦公室生活的一部分。許多人工作能力低，兼且缺乏禮貌和常識，例如永遠遲交工作、即使生病都堅持上班並傳染同事、不願意接受新事物等，常常令人「反白眼」。

你公司的同事有什麼惹人討厭的行為呢？（《校對女王》劇照）

人力資源顧問公司Robert Half整理了數個令人討厭的同事壞習慣，提醒自己不要犯之外，你也可以傳給你公司「最體貼」的同事啊！

9個令人討厭的同事壞習慣：（按圖了解）

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1.【總是說我很忙】

首先，每個人都很忙，可是有些同事總是不斷大聲地告訴別人自己有多忙，好像所有重擔都只在他一個人身上。此外，有些同事把很忙碌掛在嘴邊，這樣就不用分擔大夥兒的工作，永遠只有求於人但絕不伸出援手。

2.【不接受新思想】

有一些同事提出了關於活動或宣傳單張的新構思，但是總有一些人永遠投反對票，「我們一直都是這樣做的，不要搞這些無謂事」。如果公司有思想過於封閉的人，很容易扼殺創新思維，令團隊毫無寸進。

3. 【開不必要的會議】

辦公室中總會有一些「會議迷」，他們事無大小都喜歡開會，這些人談論工作比實際工作要快樂得多。除了召開太多會議外，他還會邀請很多不相干的人，拖慢別人的工作進度。

如果你也擔心自己太喜歡開會，便要在每次寄出開會邀請前，問自己是否真的有需要進行會議。在許多情況下，你會意識到可以不用這麼頻密，而需要的與會者也不用這麼多。

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4. 【忽略細節】

當你已向同事寄出一封詳細的電郵，其中概述了下一步工作和即將進行的項目的到期日期。你要求他在一天內作出回覆，可是，三天過去了，沒有回音，你再問一次，對方才施施然回應：「看起來不錯。」很明顯，他沒有仔細閱讀你的訊息，更令你推遲了原本的時間表。

一個團隊合作，需要互相尊重，做事情時要分辨緩急輕重，才不會阻礙別人。

5. 【打電話聲量太大】

相信每個辦公室也有一個講電話時喜歡大喊大叫的同事。他的聲音震耳欲聾，令人難以集中，降低工作效率，而且同事們對你的私生活或工作進度沒有太大興趣。

如果你沒有四幅牆和一扇門，用電話交談時請注意聲浪。

6. 【不斷找同事聊天】

與同事定期互動固然很好，但每個人都有工作要做。如果你在開放式辦公室工作，嘴巴千萬不要「冇時停」，不然同事都會不勝其煩。如果你需要休息或有工作項目要討論時，可以先問問對方是否一個好時機。

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7. 【生病也堅持上班】

人人都會有生病的時候，如果你患感冒、發燒等病症，便應留在家中休息，或有需要時在家工作，不要到公司咳嗽和打噴嚏傳播細菌，尤其現在新冠肺炎肆虐，大家都不希望染上任何疾病，降低身體免疫力。

8. 【濃烈氣味】

辦公室的濃烈氣味可以來自很多方面，例如有些同事噴太多古龍水或香水上班、口臭、翻叮咖喱、大蒜等濃味食物。在密閉空間中工作八九小時，這些濃烈氣味容易令人作嘔。

9. 【每事問】

雖然有不明白的事應該要提出問題，不過，如果你在問問題前完全不經大腦，或是不先找其他方法嘗試解決，一有疑問便打擾同事，便會浪費他人的時間。因此，在尋求幫助前，先想想有沒有其他可用的資源，或是Google可能已經能解決你的問題了。

總結：

事實上，只要多想想別人的感受，已經可以避免上述許多自私行為。在辦公室一天工作9小時，與同事們日見夜見，多一點體諒和考慮，可以令大家的辦公室生活將變得更加輕鬆。

（資料來源：Robert Half）

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