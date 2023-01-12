成長｜現在的你快樂嗎？不用向別人交代　用2個方法已能自我測試

根據美國人力公司 CareerBuilder 在 2017 年的研究發現，在美國有 61% 的上班族感覺自己有工作倦怠。工作倦怠指的是覺得能量耗盡、精疲力竭，或對工作有消極、憤世嫉俗之感，進而導致工作能力下降。2019年，世界衛生組織（WHO）把「工作倦怠」（burn-out）正式納入「國際疾病分類」（International Classification of Diseases），讓各界正視此現象。



《找到你的為什麼》共同作者大衛．米德（David Mead）與彼得．道克（Peter Docker）認為， 長期對工作保持熱情、避免倦怠的訣竅，在於找出工作與個人使命感的關聯，使命感能為工作帶來熱忱與驅動力。

如何找到使命感？在 TED 上教人找出人生動力的激勵演說家賽門．西奈克（Simon Sinek）建議，多花時間探究自己為何而工作。西奈克指出，多數人總認為自己是為了錢工作，但其實金錢僅能代表工作價值的一部分，要挖掘出真正的工作動機，應從理解工作的運作方式開始。

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使命感不容易表述，需要不斷向自己提問

西奈克將工作拆分為 3 種層次的同心圓，稱為「黃金圈法則」（The Golden Circle）。最外圍的是「做甚麼？（what）」，指的是當前要完成的目標，像是每天的工作目標、例行任務。第 2 個層次是「怎麼做？（how）」，指的是為達成任務所採取的行動策略，具體而言是個人的工作方法、訣竅，以及累積的經驗心法。最後核心層次才是「為甚麼？（why）」，也就是行動前的起心動念，了解核心的為甚麼，才能明白甚麼事情會讓自己產生使命感，進而保持驅動力。

要了解核心可不容易。因為大腦負責解答「為甚麼？」的區塊，是負責行為決策的邊緣系統（limbic system），而它並沒有語言功能。換句話說，驅動人類採取行為、開始工作的動力，通常是難以描述的情緒和抽象的感受。因此，要釐清「為甚麼？」的唯一方法是透過想像練習、不斷對自己提問，並練習表述。

想像自己的喪禮上，你最希望別人記得的事

《熱情人生的冰淇淋哲學》提供兩項想像實驗，能具體化心中驅使你行動的熱情。首先想像你是位健康又活躍的銀髮族，正準備慶祝自己的 80 歲大壽。你邀請了 4 位非常了解你的人，在慶生會上發表祝詞，這 4 個人分別是一位家人、摯友、同事以及鄰居。想像你最希望他們讚美你甚麼樣的特質？例如說你待人仁慈，或做事認真盡責，綜合出你最想被大家肯定的特點。

另一項想像實驗，則是快轉到自己的喪禮，想像你希望自己的訃聞上寫了些甚麼？哪些是你這輩子最想完成的事跡？

《找到你的為什麼》指出，透過梳理心中最渴望被肯定的特質，以及最希望達成的成就，將之組合為「我想成為甚麼樣的人（特質），這樣會帶來甚麼樣的改變（成就）」，這便是屬於你的「為甚麼？」。像是賽門西奈克曾分享自己的「為甚麼」：「我想成為能激勵別人擁抱他們自己天職的人，這樣一來所有人都能一同改變世界。」這句「為甚麼？」，讓西奈克有動力著書立說、發表演講，也就是他的「怎麼做？」，而最終他感動、影響的人，便是他「做了甚麼？」的成就。

《價值觀領導力》提醒，引導個人行動的核心價值觀，應不受外在情勢改變所影響，一旦設下了，就必須堅決改變不符合價值觀的任何決定和事物。透過每項最近完成的行動、達成的目標，持續問自己「眼下的行為是否有助當初設下的期望？」，時時保持自覺，久了便能將價值觀深化為性格的一部分。

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