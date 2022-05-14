成長｜愛過錯過都不枉過　回望20多歲的自己　別再為這10件事後悔

40歲的你，在夜深人靜的時候闔上了iPad，一天的工作終於結束。睡前喝了一罐啤酒，看着微微鼓起的啤酒肚，心想，「我的人生是不是就這樣了？」望向已經入眠的妻小，不禁回想起20多歲時的年少輕狂，你嘴巴微微笑，心裏有感激、卻也有一點點的惆悵，「如果當初………..，現在是不是會更好。」



你曾有這樣的感慨嗎？在美國知名的問答網站Quora中，有一道熱門的問題：「人們到了3、40歲的年紀，回顧自己的人生，最後悔的通常是甚麼？」如果是你，你會怎麼回答？以下是Quora網站最多人票選支持的熱門解答，出自於作家James Altucher。

以下是10件人到中年常見的後悔事項，希望年輕人看完之後可以借鏡一番，不要浪費一眾中年人的衷心建議！（按圖了解）

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如果你正值20幾歲的青春年少，就把以下回答當成老人們的借鏡；若你已經邁入人生的中段，不妨藉此回顧過去，想想最令你後悔的事。然後，繼續精神抖擻地大步向前。

1. 把錢用來買經驗，而不是買東西

東西若是一棟房子，經驗就是一趟旅程。東西只是物質，經驗卻是意義的所在。好比說，你為了心愛的人飛越了半個地球，結果她聳聳肩告訴你：「或許吧，我們或許會在一起。」

2. 別做任何你不想做的事

你以為你有時間去擺脫它，但你沒有，然後太遲了，你已經完成了它。

3. 別花時間取悅別人

錢失去了，還可以賺回來；但是你拿去取悅別人的五分鐘，卻是再也回不來了。

4. 別愛上別人的愛人

這就像跌入黑洞，你不知道自己身處何方，又該怎麼逃離。就是徹底失去了時間和空間感。

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5. 別說你做不到的承諾

關於這點，除了抱歉，還能說甚麼呢？

6. 能跑步，就不走路

跑！鍛鍊你的血管，讓氧氣直通大腦。你會更聰明、生活得比以前更好。比起那些走路的人，那些等待正確時機的人，等待正確天氣、條件、夥伴才跑的人，你能看到更多生命的風景。記得，永遠沒有對的時機，跑就對了。

7. 別等別人說「好」

先對自己說好，別人就會跟着說好。

8. 別偷公司的萬字夾

迴紋針很小，但是生命中若累積了上百萬小小的萬字夾，那你也就像萬字夾一樣，只是一團扭曲的金屬罷了。誠實，為上策。

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9. 別吃垃圾食物

不只是食物，別看垃圾新聞、連續劇，別和同事在走廊竊竊私語如何扳倒對手，或是在深夜裏和你永遠不可能在一起的女生相視而笑。

10. 別後悔

這些悔恨，不過是生命在你身上紋的刺青。你無法再坐上時光機，或演出穿越劇回到過去，改變那時的自己。今天又是新的一天，而你的今天，將繼續決定––你的明天。

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