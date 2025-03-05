「學歷無用論」對嗎？朱克伯格也未大學畢業　但他有一事與你不同

網上一直存在「學歷無用論」的爭辯，今天半宅職薯就和大家從不同角度討論這話題。



來讓我逐一討論「學歷無用論」支持者（以下簡稱「支持者」）的主要論調：

高分低能力？

支持者親眼見過高學歷的同事實際工作表現一般甚至偏低，於是認為他們「高分低能力」，然後推論所有高分的人都是低能力的。

但實際上，分數與能力之間，存在起碼四個可能性：高分高能力、高分低能力、低分高能力、低分低能力。而能力，其實不單單指落手落腳的實務操作能力，更加包括想像力、理解力、溝通能力......等等。

但支持者往往以單一項目衡量具學歷人士的整體能力，屬於以偏概全。再者，低分低能力的，一樣大有人在。

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低學歷者更懂做人處世？

支持者往往刻意突顯低學歷者更懂得做人處世，更有工作經驗，從而推論出「社會大學」比正式大學更有價值。

但支持者通常只選擇大學新畢業生與他們比較，及忽略這些具有學歷的人士，在正式大學畢業後也同樣會經歷「社會大學」的煉歷，學會怎樣做人處世。

而事實上，學歷與做人處世技巧並不存在排斥性。不會因為學歷低而因此更懂做人處世；也不會因為具有學歷，而因此不懂做人處世。

成功人士都無大學學位？

支持者很喜歡引用頂尖成功人士，例如朱克伯格或者比爾蓋茨都沒有正式完成大學學位，而作出學歷沒有用的結論。

但支持者把「考不進大學」和「考進頂尖大學然後輟學」混為一談。

朱克伯格和比爾蓋茨本來就已經考進哈佛大學，是有得讀而選擇不讀，卻絕不是考不進而所以無得讀。

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高學歷也賺錢比較少？

支持者也喜歡和高學歷人是比較收入，然後舉出低學歷人士比高學歷人士收入更加高的例子。

我不排除有些普通學歷的人具有超人般的能力，能夠賺大錢。但問題是：是不是所有支持者都是超人？還是大部分支持者都是普通人？

如果翻查統計，你會看到香港在過去多年，學歷長遠來說與收入成正比例。低學歷高收入的人容易被人察覺，但仍然有無數低學歷低收入的人被人忽視。

結語

最後，我想談一談學歷貶值這回事。在今時今日的香港，學歷已經不是單純的比較學士、碩士、博士等資歷水平，更應同時考慮在哪些年份，從哪間學校，讀哪些課程，取得學歷。

但沒有學歷是否一定沒有機會成功？卻又有一個例外：本質非常勤勉上進卻因為外在環境因素，所以才沒有機會取得學歷的人，最終也有較大機會成功；但因為懶惰或意志力薄弱而所以沒有學歷的人，成功機會便很低了。

一個人挑燈夜讀所展現出的毅力、意志力和進取心，大致上和學歷有正關係；而學歷，大致上又和收入有正關係。事情就是這樣。

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