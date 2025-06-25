僥倖不會帶來成功「但習慣會」！了解成功的定義從今天起改變自己

如果世人無法看見你的成果，那麼，你希望自己被認為是最成功的人，但其實最失敗；還是被認為是最失敗的人，其實卻最成功？開始談「成功的習慣」之前，有必要先定義成功這回事。



《成功長青》：愛自己所做的事是成功必要條件，有效率地達到目標是第一順位

「成功」是有能力「做出改變」「創造深遠影響」和「致力於自我實現的人生」。這是傑瑞・薄樂斯（Jerry Porras）在《成功長青》（Success Built to Last）中訪談的 200 位「成功人士」，共同為成功下的定義。

薄樂斯曾與吉姆・柯林斯（Jim Collins）合著《基業長青》，探討影響「企業」表現優劣的關鍵因素。之後，他將研究方向轉到長期表現傑出的「人」身上，花費 10 年訪談了來自全世界、超過 200 位在各領域中有傑出成就（且必須持續表現優異超過 20 年）的成功人士，遍及企業家、經理人、非營利組織、奧運選手、音樂家、教育家、諾貝爾獎、奧斯卡獎、普立茲獎得主等等，歸納出他們共有的特徵。

《成功長青》中的重要分析結果之一是，成功人士並不認為傳統的成功（財富、聲望和權力）是他們追求的目標，反而認為「愛自己所做的事」才是成功的必要條件 。而在他們心裏，「有效率地達到目標」，總是擺在第一順位。

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《與成功有約》：以有效率的方式得到想要的結果，不該為他人的想法或喜好而活

史蒂芬・柯維（Stephen Covey）則潛心研究自美國獨立以來，超過 200 年中所有討論成功因素的文獻，遍及自我提升、心靈勵志、大眾心理學、名人傳記…等領域，完成了《與成功有約》（The 7 Habits of Highly Effective People）這本全球發行量超過 1000 萬本的暢銷書，並歸納出高效人士共同具備的 7 個習慣。

柯維雖然因此書獲得「成功學大師」之名，但他強調，《與成功有約》的目的不是幫助讀者追求傳統的「功成名就」，反而是「以更有效率的方式，得到自己想要的結果」，因為我們「不該為他人的想法或喜好而活。」

成功學大師的共同見解：習慣，決定你是否能成功！

在《與成功有約》和《成功長青》中，柯維與薄樂斯的研究對象都是成功人士，雖然研究方法與最終結論有所差異，兩人卻不約而同地提出相似的理論架構：養成有效率地達成目標的「習慣」，是成功者共同的心靈配備。

成功的人不是超人，他和你我一樣，也會面臨困境、沮喪、失望。只是成功者往往能在面臨挫折時恢復鬥志、找出解方，在取捨掙扎時克服惰性、堅持初衷，為達成理想而驅策自己。正如 2000 年前亞里斯多德的名言：

人的行為總是一再重覆。因此卓越不是單一的舉動，而是習慣。

提出「高效人士 7 習慣」的柯維，將「習慣」定義為「意願」「知識」與「技巧」三者的混合體 ，融合這 3 項要素，培養成功的習慣，是通往卓越最扎實的途徑。

薄樂斯從成功人士身上發掘出「持續成功的 10 個特徵」，並劃分為「意義」「思考模式」「行動模式」三大要素，而能夠在生活和工作中，越能將這三者高度重合的人，就越成功；反之，若三大要素是多頭馬車，則成功將難以維持。

世上人人追求不同的目標，未必人人都想「成功」。況且，從來沒有甚麼成功方程式，是保證做了「一定會成功」的。但是，我們也許能從傑出人士的經驗與智慧中，了解他們都付出了哪些努力，試圖拼湊出成功的「必要條件」。

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