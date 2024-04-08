成功人士沒架子有原因！4個道理顯淺易明　很多人卻仍在走冤枉路

小弟半宅職薯在社會打滾多年，近年與年輕新進一代共事，發覺自己多處有所不足。今次就來一次自省，回顧我犯過的錯，以及領悟到的道理，希望和你分享經驗，讓你少走冤枉路。



在聰明人堆當一個蠢人

半宅職薯曾經誤以為自己年少得志，浪費了好幾年可以向聰明人學習的光陰。也許有人和過去的我一樣，喜歡在普通人堆中當一個聰明人，享受那種優越感。但現在回想，過去的我實在蠢得不得了。

現在的我也經常當一個蠢人以及窮人：我在聰明人堆當一個蠢人；在有錢人堆當一個窮人。說實在，要是心臟不夠強大，也沒有勇氣參與這些場合。但我就是硬著頭皮，以謙卑態度向他人學習。而結果今天的我，確實比昨天的我進步了。

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穩定的工作最危險

擁有穩定工作的人，通常都會輕視工作或其專業以外的知識，認為自己無需要接觸工作以外的人和事。而某些超穩定工作的薪金也相當不俗，足以傲視同儕，繼而慢慢養成對外界高傲的態度，鼻子生在額頭上。

這類高傲的人處境最危險。第一，超穩定工作令他失去學習其他範疇知識和技能的動力；第二，高傲態度阻礙了他在工作圈以外建立人際網絡。那麼萬一不好運遇到衰上司，則無論他的上司怎樣榨壓他；公司怎樣刻薄他，他也無法跳出這個框框，最後可能任人魚肉。

學習不需要講回報

我出來社會工作後，有十幾年都是處於兼讀進修的狀態。常常有同輩問我：「你讀的書和工作有直接關係嗎？」、「讀完是不是即時會升職？」……這些問題我全都答不出。

幸好當初有一股蠻勁，不求即時回報的去不斷探索新知識。原來每學懂一套新知識，就好像為生命打開一扇門，看到之前想像不到的風景。說得直接一點，未增值的我，思想根本跳不出象限；只有增值自己，才有能力看得更高更遠，提升思想的維度，而這些結果往往是意想不到的。

好勝是極愚蠢行為

「血氣方剛，戒之在鬥」。這裏說的不是武鬥，而是好勝心。當年血氣方剛的我也甚是愚蠢，喜歡爭勝的快感。事實上，有些項目我做得比較好，但對於我做得愚蠢的地方，竟然毫不自知。愚蠢的地方就是：當我戰勝一個對手，那只代表多一個敵人，卻少了一個能力旗鼓相當的朋友。

在很多年之後，我發現成功的人通常不擺架子，也不會鄙視能力比他低的人。後來我終於參透了：只有和不同層級的人都打好關係，他們才能在心中建立一個人才庫，在有新項目，新構思的時候，便可輕易聚集這些人加以發揮（突然想起一句電影對白：「就算是一條底褲，一卷廁紙，也有它的用處」。對的，成功人物就是懂得資源運用）

結語

現在的我，職業生涯只走到中場，將來還有二十多年要跑。我可以肯定的是，十年後的我回看今天的我，會覺得今天的我愚蠢無比，而我確實希望這樣，因為這代表我進步了。

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