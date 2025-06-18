別問為何懷才不遇！4大信念鍛鍊強大心臟　你肯積極自有伯樂賞識

你覺得自己懷才不遇嗎？半宅職薯自知不是特別聰明，連大學也沒正式讀過，但憑着主動和厚面皮，總算能夠由無到有，得到別人給予機會。

今天就透過幾段經歷，和大家分享如何自製運氣。



我的出身

我沒有父幹，也不是名校出身，中七畢業便踏入社會工作，在社會由基層做起。那個又無知又被人指指點點的小伙子，就是我。

毛遂自薦

過去多年，我曾在香港多間大學給予軟技巧培訓，聽過我講座的大學生，算起來起碼有七、八千人。但這是怎樣開始的呢？

這完全是源於毛遂自薦。記得當年完成培訓師課程的時候，我的老師對我們說：「完成培訓師課程不代表你就是培訓師，你要實際授課才算是」。

那時候我對同學說：「那很容易呀，到大學訂一個課室，自然便會有學生來聽」。我的同學聽到都露出否定表情，認為事情不是這麼簡單。但我卻照做可也，主動撰寫電郵給大學，推薦自己成為導師。結果，我人生的第一次真實授課，是在大學中進行。

記得初期在大學給予培訓，事先要經過面試的。當然，大學不會說這是面試，卻會客氣的說是「交流想法」。但我每次出席這些面試，我都會事先深入了解大學相關活動的細節，心中設計好幾個主題框架，然後西裝筆挺的出席。

記得又有一次，我發現公開大學（即現在的都會大學）會定期舉辦一些幾百人出席的公開講座，我認為這是很好的演講場合。但問題是我不識人。

於是，我特地到公開大學做了一天義工，做那些跑腿執拾的工作，目的就是認識那些關鍵人士。那天我做得十分盡力，得到活動話事人的留意，然後，我便介紹自己，最後目標成真，大學邀請我舉辦了一次有幾百位聽眾的講座。有了數百人講座經驗的加持，我便正式踏上了培訓師之旅。

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尊師重道

我也在科大完成了一個哲學碩士課程，大家都知道，入讀研究式課程的關鍵環節，是在於找老師。那麼當年我又是如何找老師的呢？

我學術成績不是特別優秀，但我記得在進修第一個碩士的時候，我都表現得很尊師重道，在課堂也積極參與討論，在小組功課之中負責匯報部分。

在畢業之後，我寫電郵給我很敬佩的教授，說很想跟他修讀研究式碩士，他竟然說還記得我呢！在恩師教授給予的機會之下，我便展開了研究生之旅。

提供示範作品

後來，我開了一個談論職場文化的社交媒體帳號，得到一些粉絲追蹤。然後，我想進一步成為專欄作家。但毫無專欄寫作經驗，那又是怎樣開始的呢？

那時候，我又再毛遂自薦，寫了多篇我認為較為高質的專欄文章，電郵給媒體的編輯。而每一封電郵內的文章，都是不一樣的，因為萬一他們都接受我，我便犯了一稿多投的大忌。

結果，絕大部分媒體也沒有回覆我，卻有一兩個給我機會，說可以「試試看」。我非常珍惜這些機會，每一篇文章都盡力去寫。過了幾年之後，便開始有媒體主動邀請我寫文章了。

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經驗總結

總結這些經驗，我歸納出以下道理：

第一，當你有一個目標，你應該用積極的問句問自己：「如果我成功了的話，會是用了甚麼方法？」，卻不是悲觀質疑的問：「這目標很難達到，究竟我可以怎樣做？」；

第二，相信「別人做得到，我也做得到」。你也許沒有別人的經驗背景，但卻可以參考別人的方法。如果你可以完全複製成功人士的方程式，你即使得不到大成功，也會有小成功；

第三，相信「在前進的道路上，堅持的人並不多」。其實大部分人都會因小挫折而放棄。所以只要你抵得住挫折，屢敗屢戰，自我增進，終有一次成功。反正，汗水和淚水，對於一無所有的你來說，其實是免費的。

第四，也是最關鍵的，就是代入別人角度思考。在毛遂自薦的時候，不要想自己有多厲害，卻要想別人需要甚麼。別人不會因為你厲害而給你機會，卻會因為你能夠提供他們需要的價值，然後才給你機會。

結語

上面說的事例好像都成功達到目標，但其實背後卻有無數次被拒絕、質疑、嘲諷的經歷，只不過在今次沒有寫出來。

我不是成功人士，資質也普通，但我勝在心臟夠強大，面皮夠厚，做事也夠盡力。我並不懷才，但透過屢敗屢戰，最後也得到一些人的賞識。如果你真的懷才的話，只要把心臟練得強大一點，面皮厚少許，一定會有伯樂賞識你的。

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