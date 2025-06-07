股神巴菲特力推「這3件事」值得投資！談「置業」他有這種想法

股神巴菲特（Warren Buffett）是全球投資人心目中的指標人物，雖然他已經累積了一筆得以退休的驚人財富，但他仍過着簡單的生活，極少奢華消費的巴菲特，曾明確建議，有三項投資是他認為最值得花錢的，不僅回報可觀，更能影響一個人的整個人生。



投資獨具慧眼的巴菲特，認為以下3件事最值得投資：（按圖了解）



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以下為巴菲特長年強調的三項「值得投資」的領域：

1. 投資自己：終身回報的起點

「最好的投資，就是投資自己。」巴菲特在2022年股東大會中拋出這句金句。

FinlyWealth 創辦人暨行政總裁 Kevin Shahnazari表示，巴菲特長期提倡將金錢投入在教育、自我成長與技能提升上，這類投資的回報往往遠超原始成本。他指出：「這不只是關於學費或課程費用，而是提升個人競爭力與長期職涯價值的根本。」

We Buy Houses in Central Valley 行政總裁 Gagandeep Saini 也分享自身經驗：「我早年在房地產專業認證與財務訓練上大方投資，這讓我在實務上更敏銳，能更準確地發掘潛力標的，並做出更有利的決策。」

2. 投資有價值的東西：價格不是唯一指標

巴菲特在2008年的年度股東信中寫道：「價格是你付出的，價值是你得到的。」這句話不僅適用於股市，同樣也提醒人們在日常生活中做出更有價值的消費選擇。巴菲特的理念鼓勵人們在做重大消費決策時，應該優先考慮品質與長期效益，而非僅看眼前的價格。Shahnazari解釋：「從筆記型電腦到高效能軟體，有時候選擇更高品質的工具，能讓你在工作與生活中更加效率，進而創造更大的價值。」

3. 購買一間你負擔得起的房子：穩健財務的基礎

雖然巴菲特在2010年的股東信中將購屋列為「人生第三好的投資」，但他從不鼓勵過度舉債購房。他的核心建議是擁有一間自己「負擔得起、能長期居住」的房子，是一項穩定且具有情感價值的投資。巴菲特認為，房屋不只是資產，更是一個能夠培養家庭與生活品質的基礎，前提是購屋行為應建立在自身財務能力之上。

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