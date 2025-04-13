月薪9千7撇除衣食「1年該儲多少」？網民熱議兼分享超虐儲蓄法

每個人對於金錢分配的想法不同，會因為收入而有所差異。近日有網友表示，自己月薪有4萬元（台幣，下同，約港幣9,700元），一年所得約50萬元（約港幣120,000元），好奇大家可以能夠存多少錢。



不失為一個參考的理財例子：（按圖了解）



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有網友在Dcard上以「月薪四萬一年存多少到極限？」為題發文，表示自己月薪4萬元，食、衣、行、其他自理，住的部分則是可含可不含，一年所得約50萬元，好奇在扣除這些花銷後應該存多少才是有感存錢，也想知道其他網友可以存到多少錢，「我好奇在幾乎自理條件下，到底可以多省」貼文一出也引起網友熱議。

有人提出自己能夠存到的金錢：

・「我15-20萬吧（約港幣36,000至48000元），沒租屋三餐吃自己，每個月保險費、手機、機車汽油，家裏生活必需品開銷、學貸」

・「我之前住家裏，一個禮拜大概只有一餐會煮，其他吃的都自理 每個月花費大約兩萬，等於一個月存兩萬、一年24萬」

・「無法存，房租先噴3分之1」



有人則無奈表示：

・「4萬真的很難存，你不要壓力這麼大啦」

・「大家一個月只吃幾千塊？？到底怎麼吃的！！！！！！」

・「月薪四萬每個月有存到錢就都很極限了」

・「我應該是存不到，還會超支」



也有人分享存錢的方法：

・「我一直都是強制存款！一半定期定額一半存一半繳信用卡」

・「四萬薪水可以做的事情是多開源而不是減流」

・「其實以4萬薪水來講很好了，有些還都給最低薪資，所以其實看妳自己有沒有一定要存多少，而去節省哪方面的開支」



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