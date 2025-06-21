中國景區搶聘型男吸客！月薪3萬無須學歷　專責向女遊客「放電」

中國1各地景區競爭日益激烈，紛紛推出創新互動方式吸引遊客。許多景區現正聘請年輕帥氣男性擔任互動演員，從牽手到「壓牆貼臉」等親密互動，讓女性遊客體驗浪漫場景。這些景區不惜重金，甚至開出月薪約人民幣3萬元招募陽光帥哥，無需看學歷，唯一條件就是年輕夠帥氣。這種互動式體驗不僅增加景區吸引力，更帶動相關消費，創造可觀的經濟效益。



在中國多地景區，被古裝帥哥深情凝視、霸道「壁咚」壓在牆上，讓許多女遊客嬌羞地摀住眼睛。有些互動甚至包括牽手或輕撫帥哥臉頰，這些體驗正吸引大量遊客前往。一位遊客表示，這是吸引遊客的一種方法。

自命靚仔的你，有興趣到這裏景區跟其他型男一拼高低嗎？😂（按圖了解）



+ 8

河南某景區工作人員透露，他們招聘的條件是18歲到28歲的男生，要求陽光帥氣、體力好、顏值高、會拍照，且性格比較好，屬於「社牛」（擅於社交）這種性格。長相帥氣只是基本條件，還需要開朗外向的個性和良好的體力。該景區開出月薪約3萬元人民幣的高薪，且沒有學歷要求，只要符合陽光帥哥的形象即可。一名景區工作人員表示，第一批上崗的有60多人，報名人數已達上千人，最大年齡有70多歲。

除了帥哥互動演員，山西一處「封神」主題景區還找來60歲以上的長者在橋上垂釣，扮演姜太公。湖北神農架景區則有全身黑漆漆的「野人」，蹦蹦跳跳追趕遊客，增添趣味性。

《上海東方衛視》報道，體驗一次泉州的簪花僅需要40元（約港幣44元），卻可以帶動當天的交通和住宿900元（約港幣995元）的消費。有中國媒體統計顯示，景區角色扮演帶來的衍生消費是門票的好幾倍，同時也促進年輕人就業。然而，專家也提醒，若劇情形式過於單一，可能會在熱鬧過後導致審美疲勞，景區需要不斷創新才能維持吸引力。

【延伸閱讀，更多各行各業故事】



女生棄5萬月薪跟爸爸「吸糞」！豪語：做最髒的活，賺最乾淨的錢

+ 7

快遞分揀員｜為減肥才應徵！女生每天工作12小時 3天暴瘦2公斤

+ 3

延伸閱讀：

AV女優水川潤奮戰14年宣告不幹了 IG喊話：真的很抱歉

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】