沒她同意導演也不敢開機！蔡喜茵分享「親密戲指導」工作神秘面紗

最近演出台灣公視《人生清理員》的女演員蔡嘉茵，畢業於臺大戲劇系。除了拍戲，也擔任多部電影的戲劇指導，還從事臺灣極少人專精的「親密戲指導」，她說：「導演拍的要我點頭他才能用。」



蔡嘉茵畢業於臺大戲劇系。除了拍戲，也擔任多部電影的戲劇指導，還從事臺灣極少人專精的「親密戲指導」。（果陀娛樂）

蔡嘉茵曾經擔任電影《本日公休》、《黑的教育》的戲劇指導，同時也是今年上半年Netflix話題喜劇《愛愛內含光》的親密戲指導，劇中有多場大尺度性愛戲，她說：「這個工作壓力之大，你想想看，要看一個人脫衣服演戲，是不是比他（她）穿着衣服跟你聊天敏感得多？」

聊起「親密戲指導」這份特別的工作，蔡嘉茵的態度非常認真謹慎：「其實親密戲指導在好萊塢大概快十年了，那個時候是跟着 #Metoo 風潮一起發展上來的，因為演員在拍攝親密戲的過程，有太多原因會造成不舒服，所以好萊塢就有這樣的職業產生。」

《愛愛內含光》的導演黃婕妤和她的團隊，是一群在美國待了很久的人，當初要拍攝這部劇，導演就很清楚必須要有「親密戲指導」這個職位來處理拍攝過程中的相關事情。而蔡嘉茵跟黃導演合作過其他電影，所以團隊希望由她來接這個職務。

蔡嘉茵是影集《愛愛內含光》親密戲指導，夏于喬（中）等演員拍親密戲時，她在現場坐鎮。（Netflix）

蔡嘉茵說：「當時我根本不會啊！而且臺灣也很少人會。」於是她帶着四個學弟妹，一起找資料自學，很多外國的論文都是英文，有時候看不懂，就由助理來翻譯、研究，挑選資料，蔡嘉茵再重新整合，最後共同發展出一套模式。

所謂「親密戲指導」，不是只在拍戲現場教演員如何演床戲，整個完整的工作程序遠比外界想得複雜、耗時。蔡嘉茵分享她的經驗：「首先，我要讀劇本。劇本讀完之後，我會給導演看 reference（參考範例），就是我自己研究的東西；導演看完我們再進行討論，就可以大致定調；我的工作就是把導演腦袋裏的東西具體化。」

讀完劇本設計動作 開拍前定妝試敏

開拍前，她會設計表單請導演填寫，「填表單的目的，是要知道導演在想什麼；更明確地說，是同時也在考驗導演知不知道自己想要什麼？」等這一切都有了共識，她才會開始設計「動作」跟導演討論。「比方我們要對標的電影大概是什麼？等我動作都設計完，代排演員才會加入劇組進行排戲。」

請注意，這裏說的是「代為排戲的演員」，真正演出的演員還沒加入喔！蔡嘉茵表示：「因為我們要確定這些動作，人類做起來是沒有問題的，同時是導演想要的；如果在這個階段，動作呈現出來的跟預期有出入，那我們就當場換掉。」

蔡嘉茵曾以《大餓》入圍金馬新人，並且獲得台北電影獎最佳新人。（金馬執委會）

同時間，她在排戲現場要進行速寫，把該場戲最想要的三、四個畫面速記下來後交到演員手上；也就是說，前置工作到此都準備周全了，演員才會正式進場。蔡嘉茵說：「我通常不會給演員看完整的速寫影片，因為如果我這樣做，碰到比較懶的演員，他就只會照本宣科；但是我希望他們有辦法創造。」

比方說，她會告訴演員最重要的動作是哪幾個，其他希望演員自由發展：「有的演員本身創造力比較強，可以做出很多東西。有些演員比較需要引導，我就會再引導他（她）該怎麼做。」

接下來是定妝、為演員訂製防護的用品，同時「試敏」：測試他是否對什麼東西過敏；一切都準備好了，終於要進行拍攝。蔡嘉茵說：「拍攝現場很複雜、狀況很多，我要為他們做物理上的防護跟心理上的建設，有些演員在簽約的時候，根本沒想清楚自己會不會、有沒有辦法拍親密戲，他（她）如果在現場說不行該怎麼辦？我的角色就必須要在演員和導演中間協調。」

還有一種狀況：就是演員跟導演在拍其他戲份的時候已經吵翻了，兩個人互不講話，蔡嘉茵苦笑又無奈地說：「我曾去到拍攝現場，演員跟我講、我再告訴導演；導演跟我講完，我再傳話給演員。」

這份工作不容易，當初為什麼會接下？蔡嘉茵說：「主要是導演信任我，我就試試看。我知道自己要做一件事情，可以做到什麼程度；如果我不做的話，別人能做到幾分？能不能至少達到我這個程度？我不確定，那我就當做團隊給我一筆經費，讓我去把這個東西研究好、做出來。」

全臺不到五人 導演也要尊重她

臺灣這幾年影音串流平台 OTT 快速崛起，形成一股拍攝風氣是：只要有親密戲，就一定要設置「親密戲指導」；若沒有，就表示這個團隊跟不上腳本、甚至有的平台乾脆不要這部戲。但放眼臺灣能擔任「親密戲指導」這個職務的人不到五個，似乎「地位」很高、權限很大？

蔡嘉茵（左起）、鳳小岳、黃冠智在《人生清理員》中是最佳拍檔，專做特殊過世現場的清潔工作。（果陀娛樂）

蔡嘉茵說：「跟戲劇指導比起來，現在親密戲指導確實是比較不可或缺的；相形之下，戲劇指導是可有可無的存在，除非這個演員不會演戲，或是劇組需要戲劇指導幫忙整理、把大家的表演統一拉到一個基礎線上，但大部分的人會覺得這是導演的工作。」

既然如此，在親密戲拍攝現場，演員該聽親密戲指導還是導演的？蔡嘉茵提到：「導演拍的東西，我要點頭他才能用；有時候是因為穿幫，有時候是我覺得戲不行。」但她也說，只要導演捕捉到的鏡頭，是符合演員合約規範的，原則上她不能限制導演能不能用，「但如果不適合，我就會跟導演討論，強烈建議他不要用，基本上導演都會尊重我。」

所以，親密戲指導從籌備期開始到正式拍攝，進駐在劇組的時間很長，蔡嘉茵開玩笑表示：「以 CP 值來說，還是演比較高啦！壓力也沒那麼大。因為當親密戲指導，需要在比較宏觀的角度看每個角色調配、我的想法跟導演腦袋裏的東西是不是能合在一起？拍出來的東西能不能用？複雜多了。」

作為親密戲指導，同時是專業演員，如果有一天要拍親密戲會抗拒嗎？蔡嘉茵說：「我自己目前的觀念，是導演跟編劇比我們演員赤裸很多，因為他們是腦袋的東西被看，表演者只是皮膚、外表被看。所以如果他們願意把腦袋裏面的東西拿出來，而我的呈現能幫助他們表達出想說的故事，作為演員我是 OK 的啊！」

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【本文獲「人物誌」授權轉載。】