過度誠實、理性非好事！職場4大忌易犯眾憎　最怕連上司也討厭你

忠誠老實是每一個老細都喜歡的員工特質，但無奈，要是拿捏不好，即使忠誠老實也可以令老細討厭你。今天半宅職薯就和大家分享四個職場大忌，避開吃力不討好的陷阱。



代表同事匯報壞消息

人的心理就是這樣：喜歡常常告知他好消息的人，討厭常常告知他壞消息的人。

代表同事向老細匯報不是不好，而這某程度上也是積極的表現。但如果團隊的每一個壞消息，都是由你向老細匯報呢？老細自自然然見到你便勾起負面情緒，日子久了，想喜歡你也難！

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過度理性

如果你是工程師，精準地向老細匯報數字是必須；如果你是醫生，為病人做大手術之前準確告知成功率及失敗率，也是應該。

但如果你是下屬，而老細剛剛絞盡腦汁想了一個發達大計，歡天喜地和大家討論，而你卻過度冷靜客觀地說出：「這個計劃有60%機會成功，40%機會失敗；而失敗的話，有20%機會令公司倒閉。」，這無異於當頭向老細潑一盤冷水。老細心中自然不是味兒。

讚賞競爭對手

領導貶低競爭對手，是一種常用的管理手法，目標是增加團隊的自我認同感，甚至增強團隊自信。所以很多公司老細，都喜歡給競爭對手起一個帶有貶義的花名。

如果有一天你發現競爭對手產出了一個極度聰明的策略，然後當著團隊眾人向老細說：「他們的確聰明絕頂，想出了這個策略，看來我們公司要大禍臨頭了！」這無異於長他人志氣，滅自己威風，是嚴重傷害士氣的表現，老細聽到一定怒在心頭。

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沒有老細的時間觀

如果你的老細也是打工仔，那麼你應該明白到，他和你一樣，不喜歡別人發現他遲到，也不喜歡別人在下班前給他煩惱。

如果你不懂做人，卻把做事放在第一位，而體現於在老細遲到上班的時候第一時間敲他的房門向他請示，那便等於曲線告訴老細：「我知道你今天遲到」。

同樣地，你把做事放在第一位，然後經常在下班前十分鐘向老細請示複雜的工事問題，他自然在腦海深深處把你和麻煩聯想在一起，久而久之一定討厭你。

結語

忠誠老實不是不好，但懂得圓滑地做人更加重要。

當然你會認為，太過專注於圓滑做人會削弱辦事效率。但不懂得做人，卻會很快地破壞你在老細心中的印象。懂得做事，不代表要不懂得做人，在兩者之間取得平衡，會助你在公司活得更加好。

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