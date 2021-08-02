員工心理過勞可致企業損失1兆生產力　5件事上司有做可助下屬減壓

律師麥克康尼爾（Gabe MacConaill）是全美第 6 大律師事務所的盛德律師事務所（Sidley Austin）的合夥律師，他被指派處理全美最大床墊零售商 Mattress Firm 的破產官司，期間他曾壓力大到一度因心臟病被送急診，雖然最後任務圓滿完成，他卻在一周後被發現在事務所的停車場自殺。



主管可做的 5 件事！（點圖閱讀）：

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這位律師的變化其實有跡可循，在處理破產案件時，他常常自己關在辦公室內，也不再跟朋友交際，他的妻子透露：

「高壓、避免談論自身脆弱、讓人羞於啟齒求助一一這種力求完美的職場氛圍，造就了一場悲劇。」

雖然自殺的因素總是十分複雜，但充滿壓力的職場環境卻加劇這類的悲劇一再發生。在美國，有 1/5 的成人罹患心理疾病，而律師、會計、醫生等工作屬於高危險群，甚至每天就有一名醫生因壓力而自殺。

你敢跟同事談論自己的身心狀況嗎？

隨着網絡與行動通訊的發達，不少上班族下班後仍難逃工作的魔爪，長期都會對心理健康產生重大的影響。

有多少員工處於長期壓力狀態？多少員工與憂鬱症奮戰？又有多少員工抑鬱寡歡？這個問題似乎很難回答一一不像感冒或骨折有明顯的症狀，我們很難知道周遭有多少人正面臨心理問題，在高壓的職場氣氛下，多數的心理疾病症狀往往被當事人人刻意隱藏，或是遭到同事的錯誤解讀，直到事情無法挽救。

多數工作者認為心理問題遭歧視！憂鬱、焦慮病症每年吞噬近 30 兆元的生產力

根據《金融時報》調查，多數企業員工表示，並未感受到公司對他們心理健康問題的支持，甚至感覺到歧視：2/3 的人認為他們的工作對身心健康造成影響；44% 認為他們的雇主不重視心理健康，已成為組織的重要議題；50% 不知道如果自己碰到問題可以求助誰，甚至認為沒有人可以尋求支援。

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根據統計，過去 20 年來，職場工作壓力症狀與疾病直線上升，當員工感到痛苦或不自在時，企業的工作效率也因而大幅下降。

根據世界衛生組織的統計顯示，全球約有 6.15 億人有憂鬱與焦慮病症，估計每年對企業造成 1 兆美元（將近 30 兆台幣）的生產力損失。不關注員工心理福祉的企業，將有較高的流動率、較低的生產力和高額的保險支出，甚至面臨被告的法律風險。

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員工的心理健康，主管該如何提供協助？

專家普遍認為工作壓力造成的過勞，已是重要的公共議題，由於員工普遍不願意在工作場合談論心理健康，這使得雇主在建構友善的職場環境扮演重要的角色，以下是幾點建議：

1.營造討論氛圍



不要再將心理疾病視為職場禁忌，跟員工分享相關的心理健康議題，包括文章或個人經驗，透過不斷的討論去營造友善的討論文化。

2.增加相關人員或福利



對心理議題的關注不能止於嘴上討論，企業應該投入相關資源，可能是聘用心理諮詢師、加強人事部門的培訓，甚至鼓勵員工放「充電假」，讓他們得到應該有的休息，並知道公司對這個議題是玩真的！

3.時時注意員工，並主動關懷



注意周遭的員工，當他們與平日表現不同時，多問幾句，讓他們知道有人在關心他們。

4.匿名協助機制



有些員工對於公開討論心理健康議題並不自在，對於這些員工，要讓他們了解公司有心保護他們的隱私，可以建立匿名機制從旁協助，避免他們在職場被標籤化。

5.避免員工超時加班



有時為了專案進度，不得已需要加班，但主管必須注意要讓員工適度放鬆，避免員工發生長期加班的狀況。尤其有些員工不知何時該停止超時工作，主管應成為最後一道防線。

如果企業無法對員工心理健康投注足夠的關注，心理健康議題將會持續惡化，畢竟我們處在一個上下班時間的分界逐漸模糊、許多員工 24 小時都會接到客戶或主管 email 或 LINE 訊息的年代！

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