你是否「10分人才」？黑石集團主席揭大公司如何判斷員工有無價值

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-02-05 07:30

彼得（Pete Peterson）和我認為，我們需要「10分人才中的10分人才」來運營這些新業務。我們兩個人都有多年的閱人經驗，可以判斷出哪些人是10分人才。（以下內容節錄自《蘇世民——我的經驗與教訓》。）

文：蘇世民（黑石集團（Blackstone）董事會主席）

得8分的人是任務執行者，得9分的人非常擅長執行和制訂一流策略。如果公司都是9分人才，就可以獲得成功。但10分人才，無須得到指令，就能主動發現問題、設計解決方案，並將業務推向新的方向。10分人才能夠為企業帶來源源不斷的收益。

我們的設想是，一旦我們的業務開展起來，10分人才就會主動加入我們，提出想法，要求我們提供投資和機構支持。我們會拿出一半的資金，讓他們擔任合夥人，為他們提供機會，做自己最擅長的事情。我們會培養他們，也在此過程中向他們學習。

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+ 20 + 20 + 20

有了這些聰明能幹的10分人才加入公司，我們將獲得更多的信息，業務會發展得更好，他們會幫助我們尋找到超出我們想像的機會。這些人才將擴大和豐富公司的知識庫，我們則要盡力提高自己的信息處理能力，把這些豐富的數據轉變為重大決策。

我們需要打造公司文化，以吸引這些10分人才，而這一文化必然包含某些既對立又統一的內涵。我們要具備規模優勢，但必須保留一個小公司的靈魂，讓員工可以自由表達自己的想法。我們要成為紀律嚴明的顧問和投資者，但又要反對官僚主義，在接近新想法時，不要忘記自問「為甚麼不呢」。

最重要的是，即使日常的創業事務纏身，我們也要保留自己的創新能力。如果我們能夠吸引合適的人才，打造正確的文化，在三個業務板塊（併購、槓桿收購投資和新的業務線）中立足，我們就能獲得更多信息，為我們的客戶、合作夥伴、貸款人和我們自己創造真正的價值。

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+ 4 + 4 + 4

創業的成敗往往取決於時機。創業太早，客戶還沒準備好。創業太晚，競爭對手又太多。1985年秋，我們在創立黑石時，有兩大主要利好因素。第一利好因素是美國經濟。在列根總統的領導下，美國經濟已進入復蘇的第三年。貸款利率很低，借貸很容易。大量資金在尋找投資機會，而金融業正在調整結構以及提供新型業務，以滿足市場的需求。信貸市場快速發展，槓桿收購和高收益債券正是其中一部分。

同時，市場上還出現了對沖基金，作為一種投資工具，其採用高度技術性的方法來管理資產風險，從外匯、股票等各類資產中獲得收益。這些投資形式的潛力剛剛顯現，競爭還不激烈，是嘗試新事物的好時機。

第二大利好因素是華爾街的解體。紐約證券交易所在18世紀後期成立，成立以來一直提供固定傭金，向經紀人提供每筆交易的固定百分比。美國證券交易委員會（SEC）判定這種操作為限價，下令在1975年5月1日結束這一傭金制度。

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在舊的制度下，華爾街的經紀公司幾乎不必競爭，當然也沒有必要進行創新。而現在傭金可以商討了，於是價格和服務的重要性就提高了。技術加速了這一過程，規模小、成本高的經紀人出現虧損，那些能夠提供更好服務和更低價格的公司則獲益。自美國證券交易委員會改變規則以來的10年間，勇於創新的公司變得越來越大，而那些因循守舊的公司最終以倒閉收場。

這一變化改變了華爾街的文化。在我1972年加入雷曼兄弟時，公司雇用了550人。我離開雷曼兄弟時，西爾森．雷曼兄弟有20000人（雷曼兄弟在2008年倒閉時有30000人）。不是每個人都喜歡成為大型公司的一部分。

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在大公司工作，職員會失去彼此認識的親密感，也感覺不到是在為一個整體連貫的實體工作，他們會從靈活團隊的一員變為龐大的官僚機構的一部分。我剛入職雷曼兄弟的時候，劉易斯．格盧克斯曼遇到了我，他因為我坐得不直對我大喊大叫。但隨後，別人告訴他我是有潛力的，他便給我安排了工作。在一家550名員工的公司裡，這是有可能發生的。但如果公司有20000人，管理者發現優秀年輕人的難度就會大大增加。

20世紀70年代早期，在雷曼兄弟，職員中有來自中央情報局和軍隊等各種不同領域的人，他們在工作中學習金融。他們為我們的工作帶來了廣泛的技能、觀點和聯繫。但到了20世紀80年代中期，各個銀行都在招聘大量的MBA，他們入職後便可以立刻開展工作。我和彼得相信，大型企業的文化變化會導致優秀人才和偉大創意的流失。如果這些人才與我們類似，那麼他們會另尋出路。我們要為接受這樣的人才做好準備。

關於公司的名字，我們冥思苦想了好幾個月。我喜歡「彼得森和施瓦茨曼」（Peterson and Schwarzman）這個公司名，但是彼得已經把自己的名字放到其他幾家企業了，他不想再用了。他更喜歡中立的名字，這樣如果我們增加新的合作夥伴，就不用討論加名字的問題了。一些律所的信箋上會有5個人名，我們覺得這種叫法非常蠢笨，因此不想這樣。

我向自己認識的所有人徵求意見。彼得的妻子瓊啟發了我們：「我剛開始創業的時候，也是想不出名字。最後就自己給節目起了一個名字，叫『芝麻街』。這個名字太俗了。但現在這個節目遍佈全球180個國家。如果創業失敗，也沒有人會記得你的名字。如果成功，那麼人人都會知道。所以就選擇一個名字，一直用下去，然後大獲成功後使之名滿天下。」

艾倫的繼父為我們想了一個名字。他是空軍的首席拉比、塔木德學者。他建議借用我們兩個人名字的英文譯法。在德語裡，施瓦茨（Schwarz）是黑色的意思。彼得的父親的原希臘名是「Petropoulos」，「Petros」意為石頭或岩石。我們的公司名可以是Blackstone （黑石）或Blackrock（黑岩）。我更喜歡「黑石」，彼得也願意用這個名字。

經過了幾個月的討論，我們確定了公司的名字並制訂了公司發展計劃，我們要打造一家獨特的公司，其中包含三大業務板塊：併購、收購和新業務線。我們的文化將吸引最優秀的人才，為我們的客戶提供非凡的價值。我們在合適的時間進入市場，有着巨大的發展潛力。

《蘇世民——我的經驗與教訓》書本封面

書名：《蘇世民——我的經驗與教訓》 作者：蘇世民，黑石集團（Blackstone）聯合創始人、董事會主席、CEO。 譯者：趙燦

【本文獲「中和出版」授權轉載。】