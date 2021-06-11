企業站在輿論鋒口該否「企硬」？　Airbnb前高層分享企業倫理見解

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-06-11 13:27

早前，中國掀起一股抵制外國貨的旋風。包含 Nike、Uniqlo、Burberry 在內，在網路上一一「被消失」。事件的起因是 H&M 去年（2020年）10 月發布的動態：「不與任何在新疆維吾爾自治區內的工廠合作。」H&M 的考量，單純是基於全球性非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI，Better Cotton Initiative）的調查：新疆存在人權疑慮。但這一句話，震碎了中國人的心，並激發中國的報復：凡是 BCI 會員，在中國境內通通下架。支持或反對新疆棉，每一家公司的處理方法不同。不過，相對於廣大的「中國利益」，為何有些公司卻選擇將「人權議題」擺在賺錢之前？

前 Airbnb 法務長羅伯．切斯納（Robert Chesnut）在其著作《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》指出，社會大眾期待領導人自己就是正確行為的表率。如果企業為了中國利益而在道德上讓步，損失的是中國以外的市場，以及內部員工的支持；反之，寧願損失也要採取行動，「刻意誠信」才能凝聚員工和顧客的心。

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倫理需要「刻意展現」，否則將淪為口號

所謂的「刻意誠信」，是指公司不只宣誓「遵守道德」，還要無時無刻找尋「展現倫理」的機會，最後把「遵守規則」貫徹到公司的每個角落。

切斯納指出，許多公司都停留在宣誓階段，像是貼一張公告在牆上，或是新員工要上一堂倫理課。除此之外，再無作為。直到道德危機爆發，損及公司品牌，才跳出來說「我不知道」。但這一套在 Airbnb 行不通，因為它的商業模式是作為屋主和房客間的橋樑，只要發生一次信任危機，就可能引發用戶的連鎖抵制。

所以，Airbnb 明文規定每一種道德的界線，並把握遵守、展現的機會，讓員工和用戶知道，我們在乎，所以一次錯都不要犯。

舉例來說，2018 年 Airbnb 開始實行一條新規則：管理團隊的任何人都不得和員工發生感情關係。切斯納第一次提出這想法時，有人笑著說：「沒差，我們都死會或已婚了。」但當他指出很多 #MeToo 性醜聞也和已婚主管有關。Airbnb 執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）等人沉默了一下，便簽署同意。

切斯納表示，確實有人抱怨，這條政策太嚴苛，「身為高階主管，他們有權判斷自己和另一位同意交往的員工，兩人的感情會不會影響公事。」然而，在上下屬的權力動態中，主管怎麼能確認，對方是真心想跟你交往，而不是擔心拒絕會影響到自己的職涯？只要部屬感受到一絲壓迫，這種關係就違反倫理，可能是下一個 #MeToo 案例。

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「十倍力人才」犯錯時，該辭退還是留任？

前Uber工程師蘇珊．佛勒（Susan Fowler）就是一個例子。佛勒進公司第一天，直屬主管就傳訊息，想說服她跟他上床。佛勒把對話截圖，傳給人資，卻得到「你要不要換部門？他是高績效主管，因為這種事懲罰他，太超過了。」

過了幾個月，佛勒陸續遇到一些女同事，都受到這位主管騷擾。佛勒離職後，寫下網誌〈回想我在優步那非常、非常詭異的一年〉（Reflecting on one very, very strange year at Uber），引爆Uber高層「不知道」的 215 件性騷擾案件。最後以Uber企業形象大損，和開除20位員工作結。

切斯納指出，公司在面對「十倍力人才」（10Xer）或高階主管時，時常會遇到兩難，究竟該辭退還是留任？十倍力人才是指那些生產力是一般員工 10 倍、50 倍甚至 100 倍的人，像是天才工程師或超級業務員。

Alphabet法務長莊孟德（David Drummond）是另一個例子。Alphabet 明文禁止上下屬發生關係，但他卻與下屬發生關係，並有了孩子。可惡的是，公司知道這件事後，沒有懲處莊孟德，反而希望下屬轉調業務部門，即使她一點業務經驗都沒有。一年之後，這名員工離開公司，並在 10 年之後（2018年）公開此事；同時，莊孟德卻與另一位法務結婚（再次犯法），並準備退休。

切斯納建議，十倍力人才難求，更難捨。如果情況不嚴峻，老闆能做的是冒著風險，向受害者請求第一次寬恕，以及承諾「如果十倍力人才再犯，決不寬待。」

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倫理落實關鍵，必須從最高層做起

切斯納提醒，落實倫理的關鍵在於領導人自己就是正確行為的表率，但這不代表老闆要完美無缺，而是知道錯誤時，能把負責和解決問題當成第一要務，不會急著卸責、甚至隱瞞。

舉例來說， Airbnb 曾發生一次危機。一位名為EJ的房東在部落格分享一段故事：自己因為要出差，把家裡租給別人一周。回到家後發現，整個家被砸爛，衣服被扯出來、浴室黏滿不明液體、牆壁被打穿、貴重物品全被偷走。EJ 抱怨， Airbnb 政策規定，不負責房東損失，房東要自己向房客求償，但它卻拿不出房客的資料，導致 EJ 求償無門。

這篇網誌在網路上一炮而紅，其他房東也開始分享自己遇到壞房客的經驗。Airbnb 時任執行長切斯基完全無法遏止與論，一些同仁建議靜靜等風頭過去，有些人則私下請 EJ 刪除網誌，結果惹怒 EJ。她又發了另一篇網誌。

切斯基走投無路，只剩一個想法：「如果公司倒了，我希望別人怎麼記住我這個人？」所以，他決定做出符合道德的選擇。第一步，刊登道歉啟事；第二步，打電話給董事，討論是否能幫每位房東負擔 5000 美元的意外險。結果董事不但同意，還要求再加一個 0；第三步，和執法部門合作，成功抓出嫌犯。

這次危機發生時，切斯納還沒正式加入 Airbnb 當法務長，但他進公司第一天，幾乎每位同事、主管都會很驕傲地分享執行長「道歉文」的故事，間接證明高階主管刻意誠信，整個企業都感受得到，而且不會淡忘。

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