企業站在輿論鋒口該否「企硬」？　Airbnb前高層分享企業倫理見解

早前,中國掀起一股抵制外國貨的旋風。包含 Nike、Uniqlo、Burberry 在內,在網路上一一「被消失」。事件的起因是 H&M 去年(2020年)10 月發布的動態:「不與任何在新疆維吾爾自治區內的工廠合作。」H&M 的考量,單純是基於全球性非營利組織「良好棉花發展協會」(BCI,Better Cotton Initiative)的調查:新疆存在人權疑慮。但這一句話,震碎了中國人的心,並激發中國的報復:凡是 BCI 會員,在中國境內通通下架。支持或反對新疆棉,每一家公司的處理方法不同。不過,相對於廣大的「中國利益」,為何有些公司卻選擇將「人權議題」擺在賺錢之前?

前 Airbnb 法務長羅伯.切斯納(Robert Chesnut)在其著作《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》指出,社會大眾期待領導人自己就是正確行為的表率。如果企業為了中國利益而在道德上讓步,損失的是中國以外的市場,以及內部員工的支持;反之,寧願損失也要採取行動,「刻意誠信」才能凝聚員工和顧客的心。

倫理需要「刻意展現」,否則將淪為口號

所謂的「刻意誠信」,是指公司不只宣誓「遵守道德」,還要無時無刻找尋「展現倫理」的機會,最後把「遵守規則」貫徹到公司的每個角落。

切斯納指出,許多公司都停留在宣誓階段,像是貼一張公告在牆上,或是新員工要上一堂倫理課。除此之外,再無作為。直到道德危機爆發,損及公司品牌,才跳出來說「我不知道」。但這一套在 Airbnb 行不通,因為它的商業模式是作為屋主和房客間的橋樑,只要發生一次信任危機,就可能引發用戶的連鎖抵制。

所以,Airbnb 明文規定每一種道德的界線,並把握遵守、展現的機會,讓員工和用戶知道,我們在乎,所以一次錯都不要犯。

舉例來說,2018 年 Airbnb 開始實行一條新規則:管理團隊的任何人都不得和員工發生感情關係。切斯納第一次提出這想法時,有人笑著說:「沒差,我們都死會或已婚了。」但當他指出很多 #MeToo 性醜聞也和已婚主管有關。Airbnb 執行長布萊恩・切斯基(Brian Chesky)等人沉默了一下,便簽署同意。

切斯納表示,確實有人抱怨,這條政策太嚴苛,「身為高階主管,他們有權判斷自己和另一位同意交往的員工,兩人的感情會不會影響公事。」然而,在上下屬的權力動態中,主管怎麼能確認,對方是真心想跟你交往,而不是擔心拒絕會影響到自己的職涯?只要部屬感受到一絲壓迫,這種關係就違反倫理,可能是下一個 #MeToo 案例。

「十倍力人才」犯錯時,該辭退還是留任?

前Uber工程師蘇珊.佛勒(Susan Fowler)就是一個例子。佛勒進公司第一天,直屬主管就傳訊息,想說服她跟他上床。佛勒把對話截圖,傳給人資,卻得到「你要不要換部門?他是高績效主管,因為這種事懲罰他,太超過了。」

過了幾個月,佛勒陸續遇到一些女同事,都受到這位主管騷擾。佛勒離職後,寫下網誌〈回想我在優步那非常、非常詭異的一年〉(Reflecting on one very, very strange year at Uber),引爆Uber高層「不知道」的 215 件性騷擾案件。最後以Uber企業形象大損,和開除20位員工作結。

切斯納指出,公司在面對「十倍力人才」(10Xer)或高階主管時,時常會遇到兩難,究竟該辭退還是留任?十倍力人才是指那些生產力是一般員工 10 倍、50 倍甚至 100 倍的人,像是天才工程師或超級業務員。

Alphabet法務長莊孟德(David Drummond)是另一個例子。Alphabet 明文禁止上下屬發生關係,但他卻與下屬發生關係,並有了孩子。可惡的是,公司知道這件事後,沒有懲處莊孟德,反而希望下屬轉調業務部門,即使她一點業務經驗都沒有。一年之後,這名員工離開公司,並在 10 年之後(2018年)公開此事;同時,莊孟德卻與另一位法務結婚(再次犯法),並準備退休。

切斯納建議,十倍力人才難求,更難捨。如果情況不嚴峻,老闆能做的是冒著風險,向受害者請求第一次寬恕,以及承諾「如果十倍力人才再犯,決不寬待。」

倫理落實關鍵,必須從最高層做起

切斯納提醒,落實倫理的關鍵在於領導人自己就是正確行為的表率,但這不代表老闆要完美無缺,而是知道錯誤時,能把負責和解決問題當成第一要務,不會急著卸責、甚至隱瞞。

舉例來說, Airbnb 曾發生一次危機。一位名為EJ的房東在部落格分享一段故事:自己因為要出差,把家裡租給別人一周。回到家後發現,整個家被砸爛,衣服被扯出來、浴室黏滿不明液體、牆壁被打穿、貴重物品全被偷走。EJ 抱怨, Airbnb 政策規定,不負責房東損失,房東要自己向房客求償,但它卻拿不出房客的資料,導致 EJ 求償無門。

這篇網誌在網路上一炮而紅,其他房東也開始分享自己遇到壞房客的經驗。Airbnb 時任執行長切斯基完全無法遏止與論,一些同仁建議靜靜等風頭過去,有些人則私下請 EJ 刪除網誌,結果惹怒 EJ。她又發了另一篇網誌。

切斯基走投無路,只剩一個想法:「如果公司倒了,我希望別人怎麼記住我這個人?」所以,他決定做出符合道德的選擇。第一步,刊登道歉啟事;第二步,打電話給董事,討論是否能幫每位房東負擔 5000 美元的意外險。結果董事不但同意,還要求再加一個 0;第三步,和執法部門合作,成功抓出嫌犯。

這次危機發生時,切斯納還沒正式加入 Airbnb 當法務長,但他進公司第一天,幾乎每位同事、主管都會很驕傲地分享執行長「道歉文」的故事,間接證明高階主管刻意誠信,整個企業都感受得到,而且不會淡忘。

