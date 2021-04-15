返工忙到冇停肩頸腰背處處痠痛？　即做3套舒展動作紓緩繃緊肌肉

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-04-15 17:47

每天長時間久坐、用電腦，是現代人的通病。下班後總覺得肩頸痠痛、下半身浮腫，到底該怎麼緩解？許多人會選擇按摩，不僅可以快速放鬆，還可以當作一種享受、紓壓方式。不過，其實適度運動才是緩解痠痛最好的方式。

舒緩緊繃的3種睡前舒展動作（按圖看清！）

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想維持肌肉與關節的柔軟度，不一定要上健身房，只要在家也能做！

以下這 3 種伸展動作，主要用於拉伸肌肉，達到舒緩緊繃感的效果。不只在下班後，睡前執行也很適合，但如果床鋪太軟，建議還是在瑜珈墊上操作比較不會受傷。

貓式：柔軟頸部、肩膀及脊椎

- 四足跪姿，手臂及大腿垂直於地面 - 吸氣，將背部下凹，視角上揚 - 吐氣，將背部上拱，下巴收向胸口 - 重複2至3次，共 5 次，搭配呼吸 - 吐氣，讓雙手向前延伸，使下巴及胸口靠近地板，呼吸 5 次

HINT：胸口貼地部分不要過於勉強，感覺到達極限即可。

脊椎伸展：矯正脊椎及骨盆，放鬆肩膀、腰、背及腹部

- 面朝上平躺，左腳曲膝、腳板貼地，雙手向兩側延伸 - 配合吐氣，將左膝轉向右側，頸部緩緩轉向左側 - 停留 5 個呼吸，換邊操作

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嬰兒式：延展脊椎，舒緩背部與肩膀

- 曲膝跪坐 - 前彎，額頭碰地 - 雙手放置腳旁，掌心朝上 - 閉上眼感受脊椎的放鬆，停留 10 個呼吸

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