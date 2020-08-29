【彈弓指】關節過勞可致手指難伸直　急性腫痛宜先冷敷後熱敷紓緩

大家有沒有過類似的經驗？早上起床時，突然感覺手掌的掌側關節出現疼痛感，想要讓手指活動卻很不靈活，甚至出現彎曲的現象，硬是打開便發出「喀」聲響，讓人擔心是不是身體出現了什麼狀況。

彈弓指是怎麼一回事？

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手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎

上述的症狀很典型地就是大眾俗稱的「彈弓指」，正式的學名為「手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎」。台灣萬芳醫院復健科醫師鄭宇軒解釋，手指骨末端有個像滑輪的結構，稱為「滑車」，讓我們的手指彎曲時，肌腱可服貼於骨頭上滑動。

但當手指使用過度，導致手指屈指肌腱腫脹發炎，這時手指一彎曲，腫脹的肌腱無法順利於滑車系統中滑動時，就會有卡卡、痠痛的感覺，有時還會出現「喀喀」聲，變成「二段式伸直」，類似「扣板機」的動作，故稱為「板機指（或彈弓指）」；常見於手指反覆彎曲過度使用的上班族、家庭主婦、清潔人員等。

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視症狀情況，決定治療方式

鄭宇軒醫師說明，彈弓指又分為急性期和慢性期，根據不同的症狀表現，醫療端也會提供不同的治療方法。

1. 急性期

當症狀反映出明顯的發炎、腫脹現象時，可以先以冷敷幫助消炎，或是服用消炎止痛藥已舒緩不適。急性期後要適度休息、配合熱敷，避免造成疼痛的動作。

2. 慢性期

如果長時間有手指彎曲、打不開的情形，醫師可於手掌遠端的滑車處注射局部的類固醇或低濃度葡萄糖水來解沾黏。若仍無法改善症狀，可考慮超音波導引彈弓指鬆弛或手術治療，目的都是鬆開滑車系統，彈弓指就不會再發生。

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定期起身動一動，減少手指活動量

彈弓指的發生如同腕隧道症候群，和手指的過度使用有關。因此適度的放鬆、休息，降低一直處於同一個動作、狀態，是非常重要的。

鄭宇軒醫師表示，以每天需要坐在辦公桌前 8 個小時的上班族而言，肩頸、腰背痠痛也是常見問題。座椅可選擇椅背呈為 90 度至 100 度的，高度以腳着地時，膝蓋彎曲90度或略高為佳。坐着的時候臀部坐滿，腰背僅可能貼到椅背。

最後，鄭宇軒醫師也提醒，上班辦公室族工作到一個階段，最好每小時都要起身活動一下筋骨，去個洗手間、倒倒水，避免維持同一個動作太久而導致的職業傷害！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】