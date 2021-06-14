學懂重質不重量、別恃老賣老　即學怎成為討好的「真．中年」大叔

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-14 10:30

從今年開始，七年級生正式開始踏入 40 大關，無論是從平均壽命的數據上來看，或者從社會期待、人生歷練而言，從這一歲開始，你將踏入「真・中年」的階段。 文：草泥、Daniel Hsu（GQ Taiwan）

踏入40歲後，如何能成為一個更好的男人?

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生理上的中年，是你開始感受到老化衰敗。中年之前，我們具有強大的復甦力，但從中年開始，熬夜開始讓你血壓升高；宿醉影響你的時間超過一天；欠缺鍛鍊，一個爬樓梯都會讓你感受到體能的流失。更不用說筋骨的僵硬。（就算你本身健身又養生，但一停下來你一樣會開始感受自己正在奔向往生）

心理上的中年呢？恰恰相反，是他並不代表着衰敗，甚至可以是一種昇華與進化。而這個過程至關重要，如同釀酒一般，這個熟成的過程，將影響你變得香醇或是酸敗。你的準備，將導向你成為一個更好的男人，或者一個臭老頭。

都 40 歲了，你——

1.找回自己真實的角色

好，老兄，這 40 年來，你扮演了一堆角色：兒子、學生、男友、老公、爸爸、員工、主管......太多太多了，每一個角色，都有他們的期待，每一個對象都是你的導演，社會的編劇，期待着你照着他的框架走。但這時候，你也該開始找回「自己」了，那個你內心中一直夢想成為的男人，而不是符合他人期待的男人。

或許是一個你年幼時就一直憧憬成為的人物；或許是一個在成長過程中，你感到真正想成為的模樣。到了這個時候，至少你也得開始真正地開始學會，「偶爾」不為別人而活，不在乎是否符合他人期待，而是重視自己內在的快樂。

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2.至少要實現一個年少的夢想

你現在有能力了，可以幫年輕甚至年幼的你完成一件夢想了吧？毫不需要羞愧、完全沒有罪惡，即便是搜集整套的漫畫、擁有一整櫃的模型收藏、體驗空中翱翔的感受⋯⋯等等，回想一下那些被你鎖進抽屜裏的夢想，然後為年少的你實現吧！

3.開始重質不重量

中年的你，都必須開始懂得重「質」，而後減少對「量」的執念。懂得拿捏什麼叫做「剛好」，知道什麼是「質感」然後品味它。以往總是要吃個夠本，現在則是讓味蕾享受精緻；年輕時大家總愛一起拼酒鬥勇，現在則是點一杯好酒，細細品嚐它的氣息的層次與滋味；體驗一些過去覺得昂貴、與自己無關的活動；學習一些過去不曾想過的技能。重質不重量，帶動生活品質的提升，這不僅僅是心靈智慧，你的身體也必須如此，該知道有些東西你跟不上了。

噢對了，性生活也是，請跟你的伴侶勇敢體驗各種過去羞於嘗試的性，也沒什麼好丟臉的，滿足你的慾望、好奇與癖好（只要不要渣什麼都不必羞），因為性生活也是，愈來愈重質不重量了。

4.有點自信，同時也要有些自覺

你該對自己有些自信，你能、你會，現在是社會人口裏的中流砥柱，開始承先啟後。無論是對社會、對群體、對個人，這是你影響力大幅提升的時候。但在擁有自信的同時，也不要過度膨脹，更甚該有些責任的自覺，或許你不用做大善事，但至少你永遠要當個好人，不要成為一個「恃強凌弱」的王八蛋。影響力與自信，容易讓我們迷失，但千萬別忘了，過去我們就是被這些人折磨過來的，千萬不要讓惡的循環產生。

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5.尊重比你年輕的人

我們永遠會瞧不起比我們稚嫩的人，可能因為他們的天真、他們的無知、他們的瘋狂，還有諸多的不一樣，讓我們感到難以接受。但切記，不要只會對他們說教、瞧不起他們。你該懂得尊重這些年輕人，學着去欣賞年輕人好的一面，以他們為師。沒有人能複製誰的道路，環境也沒有重複的道理。永遠都要保持接納、學習新東西的心態，不然我們肯定會被淘汰與沖淹的老人，但，誰說年紀愈大就註定要跟不上時代呢？

6.性別觀念不要扭曲

豬哥歐吉桑是這世界上令人極度厭惡的生物之一，就是那些仗着自己年紀大、經歷多、有點本事權力，就開始丟掉禮貌、開始不要臉的人（當然這種事情不分年齡，但偏偏這種人在中年後會雨後春筍般出現）。沒有任何事物是准許你臉皮變厚、觀念扭曲的原因。好不容易活到了中流砥柱的年紀，無論現實生活或者虛擬世界，都不要成為一個性別觀念錯誤，甚至開始會性騷擾人的混蛋。中年豬哥，不但扣分加權，更顯得你有多麽地魯蛇！

當然，也是不少人在40歲前就做到了上述的幾個方向，這點我們給予極度肯定。但如果你都要「真・中年」了，卻還沒意識到、還沒開始動作，那麼拜託，都40了，至少你也該這樣了唷！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：踏入「真ㆍ中年」40 大關的七年級男人！你該想想這 6 件事了！】