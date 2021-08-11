你的善良也需有鋒芒！　慣去體諒別人　也要明白善待自己不是自私

你知道7月30日是甚麼日子嗎？答案是「國際友誼日」，一個由賀卡商人創辦的節日，慶祝朋友間的珍貴友誼。然而，並不是每一段友情都值得慶祝，長大才發現好人未必有好報，人際關係也應該要斷捨離。



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長期研究心理學的韓國作家朴相美，根據過去授課的經驗，發覺人際關係問題是現代人普遍的煩惱之一，因此在著作《給總是因為那句話而受傷的你》，特別聚焦於人與人之間的關係。

一直當好人，反而容易得憂鬱症？

朴相美整理過往的諮商經驗，觀察出憂鬱症患者並不是特別暴躁，而是無法將心裏話告訴身邊的人：「這是因為善良的人當太久了，心裏就會生病。」舉例來說，在職場上習慣照顧別人的人，對大家都很好，亦不會拒絕他人的請求，成為任人使喚的濫好人，委屈、憤怒和不安等負面情緒就自然無處釋放，身心飽受煎熬。

事實上，這是由於濫好人擔心只要不小心吐露不滿，勢必會被他人認為表裏不一，所以依舊甚麼都說好，不敢拒絕別人的請求。要知道，為別人奉獻如果成為自己的壓力，就不能算是美好的事情，你的人生是自己的，請優先照顧個人的情緒，別老是想成為好人。

跟自以為是的人相處，心好累？

你有沒有認識自以為無所不知的朋友？他們認為自己的判斷都是正確的，應該受到認同，卻讓周遭的人感到厭煩。「想獲得認同並不是一件壞事，因為這會讓人更努力，不過一旦想獲得他人認同的欲望越來越強烈，就會使自尊低落、過度包裝自己。」朴相美以心理學的角度分析，自以為是的人通常深受自卑感所苦，他們害怕把自己真實的一面展示出來，會無法獲得大家的關注。

與自尊感相對低落的人，或是自我意識過剩的討厭鬼相處，建議可以用憐憫的心情來看待，畢竟他們心中極度不安，需要透過他人的好評來增加自信。

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問「為甚麼」，只會讓自己更痛苦、更受傷？

無論在職場還是日常生活中，我們多少會受到他人閒言閒語影響，若一直糾結於「為甚麼我總是遇到這種事？」、「為甚麼要這樣對我？」的痛苦當中，只會讓自己更加受傷。

「請停止這些不合理的想法，用合理的思考來對待情緒，這樣一來，才能做出不會危害個人幸福的行為。」當遭受他人的公開批評時，請不要跟對方吵架，也不要嘗試想讓對方了解自己，因為慣性誹謗他人者其實並不是只針對你，而是在任何情況下他們都會想挑剔缺點。你可以告訴自己，他們大腦的運作方式與一般人不同，無視並冷處理才是最好的方法。

另一方面，你也不要成為談論是非的人，散播他人的謠言或傳聞不僅會讓對方心痛，自己恐怕也會付出代價。

總的來說，我們都要學習不要再為他人的情緒負責，也別跟自以為是的人計較，亦不要加入愛說閒話的小團體中。唯有顧好自己，才能善待自己重視的人，你說對吧？

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】