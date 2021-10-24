Freelance｜你有潛質當自由工作者嗎？　才能之外　這2點也是關鍵

相信不少朝九晚六的上班族，只要在每天早起出門搭車人擠人，或是看到朋友在平日時間出去玩的打卡照，總令我對自由工作者 （Freelancer） 的隨心所欲羨慕不已。他們似乎不用被時間推著跑，就足以過著維持品質的生活。



當打工仔們在對工作內容和職場環境產生極大的倦怠感時，都會想要離職，體驗當 freelancer 的生活。如果你也是其中一分子，請先別衝動，不如先問問自己這 3 個關鍵問題吧！

做freelancer前必定要考慮的三個因素（按圖了解！）

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Q1. 具備一項以上的專業能力，且讓人願意掏錢買？

無論是社交媒體行銷、採訪、攝影、平面設計還是剪輯影片等等，接案者最好具備一項以上的專業能力，而這些事情必須都是你喜歡且擅長的，這樣才能支撐你走下去。

思考人生方向是重要的課題，要獨立接工作就得找到自己和他人不同的專業之處，你的作品集是否能讓僱主確認你的實力？在這項專業上，你又將如何幫助僱主完成需求？⋯⋯自由工作者需要突顯個人價值，讓僱主願意買單，才能進而把自己的「品牌」經營好。換句話說，如果只是單純因為想逃離職場，卻不知道自己能做什麼、適合做什麼，那可別輕易地轉換跑道，避免陷入一無所知的狀態。

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Q2. 設定好目標客戶，以及個人的事業目標

舉個例來說，有些做 freelance 編輯的人，在開始接案的初期，為了增加收入，幾乎什麼文字工作都願意接，但因為喜好分明，所以沒興趣的案子不但寫得特別差，還會使對方有種「找錯人」的感覺。

因此，你應想一想，你的技能適合哪一類型的企業或工作室？同時也可以思考有沒有想合作的品牌，當作接案的目標。除此之外，也請設下個人的事業目標，例如你希望靠這份專業得到多少收入？理想的工作型態又是什麼？要明白你每一個案子的目的，都是為了朝自己的目標前進。

Q3. 是否具有時間管理能力？

自由工作者沒有固定的上下班時間，沒有人會規定你今天要做什麼，一切的進度都需要自己安排，因此時間管理可說是非常重要的軟技能。

切記，自律即是自由！確認好每個案子的 deadline，接著務必建立每日的工作清單，確保你的工作都能按照進度完成，避免因為一時的懶散，導致半夜還在工作。盡量將工作與私人時間劃分清楚，別本末倒置，讓自己無時無刻都被工作追著跑，影響了生活品質。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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