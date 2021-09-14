30歲便「認命」也太可惜　做人老細還是一世散仔　關鍵全在這十年

30多歲的你正在做甚麼？營營役役的上班下班？仍在職場與學校之間兜兜轉轉？在事業上有少許成就，準備更上一層樓？還是開創副業，啟動另一個可能性？

不論你是處於哪一種狀態，我可以告訴你，30歲至40歲的你，是人生的拐點。人生下半場是充滿刺激和夢想，還是營營役役的上班下班等退休，還看你的選擇。



30歲至40歲，人生最繁忙的十年

30至40歲，可說是人生最繁忙的十年：結婚、生兒育女、升職、副業創業、父母退休…… 這些在二十幾歲時看似遙遠的 事情，同時間在這十年之間湧現出來。

在這繁忙的十年，有些人選擇見步行步，接受命運的安排（其實即是社會的安排），有些人選擇鼓起勇氣，突破舒適區，試圖擺脫社會與命運的枷鎖。

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完成汲取外部知識，創立自我心法

如果20至30歲是汲取經驗和外部知識的階段，那麼30至40歲便是融會已有知識經驗，創立自我心法的階段。

30歲之前，你是跟着書本知識和別人所定的框框去走的。30歲之後，你會發現書本知識和實戰體驗有一段遙遠的距離。

30歲之前，社會的遊戲規則是別人告訴你的。30歲之後，你會開始體驗得到社會充滿着隱藏規則。

在30至40歲這段時間，你會把過往的知識經驗融會貫通，然後「開竅」，創立屬於自己的一套心法和世界觀。

尋覓副業的年齡

如果說20至30歲是人生的迷惘和摸索期，30至40歲便是人生的拐點：你可能被認定是公司的明日之星，在往後的日子扶搖直上；你也可能在這個階段創立副業，成為若干年之後自己做老細的鋪墊。

總之，30至40歲是一個看穿社會隱藏法則，儲了一定資本，精力仍然旺盛，整裝待發更上一層樓的階段。

成功的話，你可能40歲已經成為老細；但若錯過這奮鬥發揮期的話，你可能在40歲的時候再一次經歷失業，然後走回原點，和20歲的年青人爭工作，而這亦是司空見慣的情況。

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夢想不是年輕人的專利

社會主流論述，彷彿把夢想演繹成年輕人的專利。但我絕不同意。

為甚麼人越大越沒有夢想呢？也許是夢想被現實磨蝕了，而更可能的原因，是你的工作環境對你拖加局限，以習慣性的趕deadline，狂OT，去掠奪你夢想的空間。

結果是越是OT，越是疲累；越是疲累，越沒有精力思索如何跳出框框，陷入一個事業的死胡同。

結語

30至40歲這十年，其實是一個人摸透了職場和社會遊戲規則，累積了一定經驗的爆發期。這是一個人生的拐點，影響着你將來的道路。

當然，付出了努力和時間，不代表一定會獲得實質回報。但當中的經歷會使你人生無悔。夢想，並不是年輕人的專利！

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