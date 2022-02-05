IT狗｜資訊科技業界難容中年人？網民爆辛酸黑幕　獲聘也未必開心

許多人踏入科技業領高薪，夢想能提早退休過自己想過的生活。一名網友就在網路上表示，自己身邊有很多年輕工程師，卻很少看到四、五十歲的前輩，因此好奇他們都去哪了呢？引起網友們熱烈討論，更意外揭露科技業黑幕。



原PO在PTT工作板上發問，表示自己身邊工程師幾乎都是二、三十多歲，卻鮮少見四、五十幾歲的工程師，讓原PO不禁好奇他們「是去了更養老的部門或公司嗎？」

相關文章：搵工｜不懂IT註定冇運行？ 懂人際、領導等10種能力亦一樣有出路

+ 27

貼文一出，網友們指出：

．「有年紀卻升不上去的人通常也走不出去...全都留在公司裏」

．「40歲早就賺飽飽退休了」

．「朋友目前身價上億，光台積股票就有200多張」

．「國營、開咖啡店、開民宿，厲害一點的學長當顧問」



但也有網友不以為意：

．「4、50歲從科技業退休的大多不缺錢，做甚麼就只是找事情做...你還真以為缺錢」

．「我有個前同事快60歲，本來退休到處爬山後來太無聊又回公司」。



然而有網友也表示，工程師晚期確實會面臨「轉職困境」，意外揭露科技業黑幕：

．「很多超過40歲的，最後都因為年紀問題需要轉職而不適應」

．「科技業能做到安穩退休真的是少數，就算不被開除也會因為年紀問題轉職」

．「年紀到了40歲以上，某些科技廠就是用績效改善計畫要你自願離職，台積則是會一直猛餵你吃棍子，讓你自願離職」

．「既然台廠低薪，又會因為給不起錢趕老人，那就不要怪優秀的年輕人想去外商或陸資」



對此，五十三歲的工程師現身說法，直言現在勉強卡着主管職，但還是得做工程師的事，天天擔心朝不保夕，過得也是挺痛苦，「股票分紅雖有拿到，但熬到公司倒掉成壁紙」，坦言爽退休還是得看機運；另一四十幾歲的工程師則認為，一般年薪台幣百萬多的工程師，一輩子也不過賺3、4千萬，買間房加上30年的日常花費，若小孩晚點生根本沒有本錢能提早退休。

【延伸閱讀】2022年虎年運程｜12生肖事業運勢 誰會升職加薪或跳槽換新筍工？

+ 44

【延伸閱讀，更多職場故事分享】

月薪逾2萬每天只在整Excel表？ 事主嘆想轉工網民卻錯重點…

+ 12

辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

喬布斯做到的 說不定你也可做到 4大處世哲學成就一代匠人地位

+ 10

延伸閱讀：

元宇宙商機熱 帶動運算核心、網路通訊及顯示技術升級

鴻海明年投資3產業3技術約200億元 光達拚量產

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】