喬布斯做到的　說不定你也可做到　4大處世哲學成就一代匠人地位

蘋果（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）儘管已離世10年，他的經營理念、獨到的極簡美學仍極具影響力，在科技產業有著不可抹滅的地位。喬布斯經營企業的理念和金句，更是眾多企業家學習的標竿，美國《創業家》（Entrepreneur）雜誌網站評選了 4 個喬布斯影響世人最深遠的人生哲學。



1. 失敗等於轉機

觀察喬布斯的人生歷程，並非總是一帆風順。包括曾被自己創立的公司 Apple 踢出去、大學時期則從里德學院（Reed College）輟學，以至於從沒完成高等教育。

但喬布斯認為失敗是好事，因為失敗過，才有機會成功。好比雖然沒有完成學業，但他斷斷續續接受一些藝術、禪學相關課程，反倒因為一堂書法課，意外啟發他對麥金塔電腦的設計。

喬布斯認為失敗不會怎樣，重要的是你如何面對失敗。如果你垂頭喪氣被打敗，那失敗可就是一件嚴重的事了。反之，你能從失敗中學習如何改善，激勵自己下次改進，失敗就是一次很好的轉機。

喬布斯的處世哲學，是讓他為時代劃出新一頁的原因。我們的成就未必如他一樣大，但仍可以他為榜樣，活出一個更積極的人生。（按圖了解）

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2. 逆境中保持信心

喬布斯曾說過：「有時人生會像塊磚頭狠狠砸在你頭上，但千萬別失去信心。」喬布斯認為，信心至關重要，在遇見困境時，信心決定了一個人將生存下去還是就地崩解。

喬布斯另一句跟信心有關的金句是「科技沒甚麼，關鍵在於要對人有信心。」喬布斯深信，改革來自人性，他在創新產品時，只想着「如何為人類帶來改變」，而不是只想着產品的質性研究或演算法機制。

3. 追隨內心，活出自我

「生命有限，別活別人的人生。」喬布斯認為，成功沒有標準答案，每個人的人生際遇不同、想過的人生也不同，關鍵在於，能否追隨內心、活出自己喜歡的人生，即便面臨挑戰，也不應愧對自己的內心。

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4. 求知若飢，虛心若愚

「求知若飢，虛心若愚」（Stay hungry. Stay foolish.）是喬布斯最令人印象深刻的名言之一，也是他貫徹在日常生活的中心思想。除了要能虛心接受他人指教，有時候像愚人一般橫衝直撞、勇往直前，更有機會開創新格局。

除了以上 4 個人生哲學，賈伯斯更有許多為人津津樂道的領導哲學，例如承擔責任、屏除雜訊、重視產出而非利潤等。即便離開了世界，這名曾經改變世界的科技巨人，留下的「賈伯斯精神」，仍持續影響這個世代。

資料來源／Entrepreneur

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