職場｜這5類人最易被人「情緒勒索」　4種常見手段教你見招拆招！

「情緒勒索」一詞近年很流行，想來大家都知道它能描述生活中的什麼情況。說是知道了，但你掙脫得了這樣的勒索嗎？在掙脫前，一定要先了解它。讓我們來看看情緒勒索有哪 4 種常見手段與「行動 6 階段」，哪些人容易被勒索，又該如何解套？同時提醒自己，要避免成為一個情緒的勒索者。



1. 什麼是情緒勒索？注意這 4 種常見手段

「情緒勒索」（Emotional blackmail）雖然 1947 年就被記錄使用，但真正的普及是在心理治療師 Susan Forward 博士 1997 年出版的《情緒勒索：遇到利用恐懼、責任與罪惡感控制你的人，該怎麼辦？》著作中。簡單來說，情緒勒索用以描述一個人「利用你的情緒與感受，來控制你的行為、說服你以他們的方式看待事情」。Forward 博士和合著者 Frazier 確立了4種勒索類型，在日常生活中我們都很容易見到：

你經常被人情緒勒索嗎？以下5類人最容易遭到4種常見手段「情勒」。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 【施暴者】：如果不按照他們的意思，這類型的勒索者會直接或間接地以暴力、負面情緒操縱你，例如「考一百分，不然我揍你」，或沒考一百分他便擺臭臉不跟你說話。

2. 【自虐者】：這類型的人不是威脅你，而是威脅會傷害自己。例如「如果你沒考一百分，我就絕食」、「如果你不借我錢我的孩子就會餓死，這都是你的錯」。

3. 【悲情者】：這類型的人往往很「沉默」，打悲情牌，利用對方的罪惡感達成自己的目的，例如「如果你沒有考一百分，我會覺得自己教育非常失敗，覺得自己很沒用」。

4. 【欲擒故縱者】：這是最具心計的勒索手段，一開始會釋出善意、要給你好處，讓你按照他的意思做，但當你允諾後，他的要求可能會越來越多使你不堪負荷──「如果成績能維持，就讓你玩社團。」你努力讓自己能持續參加社團，直到有天他告訴你「你知道嗎，我對的期待其實更多」。

2. 情緒勒索的「6 階段」──你重複過幾次了？

為什麼我們在不知不覺中被勒索呢？這是因為勒索者使我們出現了恐懼、責任感與罪惡感，在這些情緒的影響下，我們很容易就屈服於勒索者。而根據 Forward 博士的說法，情緒勒索通常分成以下 6 個階段：

1. 要求：勒索者提出自己的要求。

2. 抵抗：你並不想接受勒索者的要求，於是作出抵抗。

3. 壓力：因為你的抵抗，勒索者開始製造壓力，讓你知道「不該拒絕他」。這是很關鍵的一點，因為在正常的人際關係中，當你作出抵抗時對方應該就會收手了。

4. 威脅：勒索者開始用直接或間接的方式威脅你，也就是上述「4 種常見手段」的方式。

5. 順從：因為產生恐懼、責任感與罪惡感，所以你順從了。

6. 重複：好啦，這次先答應他──怎麼可能沒有下次！當勒索者知道你會順從，下次他就會用同樣的方式勒索你，重複再重複。

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3. 你屬於「容易被勒索者」嗎？

然而我們不能全歸咎於他人，情緒勒索是雙向的，一定是一方勒索而一方願意被如此。某些人格特質容易成為被勒索者，總對他人釋放出「我是個好目標」的訊息，以下 5 種人最常被情緒勒索：

1. 依賴認同者：此種性格的人過度重視、依賴、渴望別人對他的認同與價值評估。

2. 爭論平息者：害怕面對衝突，所以配合對方以平息紛爭。

3. 自責者：喜歡把別人的問題攬到自己身上，認為別人出事應是自己的責任。

4. 濫用同情心者：同情心氾濫，別人顯露一點點弱勢就會接受對方要求。

5. 自我懷疑者：無主見、無自信，傾向由他人幫自己決定該怎麼做，於是經常對要求順從。

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4. 該如何解套？

要怎麼樣從情緒勒索中掙脫呢？這並不容易。我們要先明白，有些情緒勒索者是有意的，有些是無意的；有些時候單純表達自己的感受（如恐懼感與不安全感），並非就是情緒勒索。請檢視自己是否為上述 5 種性格的人，並做出改變。再來你該選擇健康的交友圈，與有情緒勒索傾向的人維持距離。若遇到情緒勒索的情況，請保持冷靜的態度、堅持自己的立場，不逼迫自己立刻回答對方的要求，時時刻刻覺察自己是否因對方的行動而出現了恐懼、責任感與罪惡感。

在人身安全許可的狀況下，你也能與對方進行真誠的對話，了解雙方的立場與衝突點，試圖找出替代方案或解決真正的問題。我們通常容易受極端「自虐者」自我傷害的操控而屈服，記住，他是他，你是你，你只能控制你自己，必要時請尋求專業人士的協助。

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