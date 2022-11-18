理財｜投資竟有穩賺方法？專家分享10大心法　扭轉小股民蝕錢宿命

「投資越簡單，人生越樂活」的台灣樂活大叔施昇輝，以往曾獲大愛「人文講堂」邀請，與大家分享，不同於主流的投資理財觀念！



以下為施昇輝演講內容重點：（按圖了解）

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1. 投資要像大象，不要像獵豹

投資要像大象，不要像獵豹；因為大象相對來說很穩定，大家要追求穩健的投資，獵豹生活充滿了刺激「追高殺低」，看似有成就感，但其實賺錢最重要。

大象可以活70年，獵豹卻只能活15年，希望一開始投資的時候心態上要把自己變成是一頭大象！

2. 一分耕耘≠一分收獲

一分耕耘等於一分收獲，在人生所有的場域都是正確無誤的，只要經過努力就會得到好的回報；不過，在投資理財上不一定，「很多人晚上都看投資理財節目，每天進辦公室就先看經濟、工商，還要看很多的財經雜誌、書籍，甚至去聽演講，更有人花錢去上課。」

不過，花那麼多努力，也不一定會賺到錢！既然不一定，那要如何去對應處理這件事情呢？如果簡單的投資方法可以賺到錢，何必要複雜呢？

3. 投資應該是減法不是加法

大家到處聽信明牌「這個也買、那個也買」，就稱為加法投資。

在股海翻騰了幾10年，現在篩選到只剩下兩支股票（0050、0056），就是一個減法的投資者；如果可以只專精一、兩個投資理財工具，甚至專精於一、兩支股票，其實風險是相對低的。

李小龍說過一句話，「他說不怕會踢一萬種踢法的人，但只怕一種踢法，可以踢一萬次的人！」

當你會踢一萬種踢法，其實全部都是花拳繡腿，何不把所有的精力，花在一個最熟悉的事情上面，像日本一直推崇的「職人」精神！

大家不要學那麼多投資理財工具，人的時間和精力都有限，大多都只會學到「皮毛」，這是最危險的事，「無知不是最可怕的事情，一知半解才是；投資人會誤以為自己懂，其實懂得都是皮毛。」

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4. 認命才會賺到錢

一年要在台灣賺到5％的報酬率，百分之百做得到！但若是不認命想要賺10％、20%、30%，最後的結果大概都是賠錢。

為甚麼大家都會敢把錢存在銀行？因為都認為銀行不會倒，既然銀行不會倒，為甚麼不把錢拿去買銀行的股票，而把錢存在銀行呢？

現在台灣很多的金融股，其實股價都不高，但是它們的獲利都非常穩定；其實買股票不是只有賺價差一個方法，如果只要領股息，這件事情是不是變得相對簡單。

若手上的股票符合以下兩個條件，就可以繼續持有：1.幾十年都穩定配息；2.大到不會倒。很多金融股都符合，且台灣其實對金融業的管制很嚴格，倒的機會其實不大。

另外舉例：台塑（1301）、台積電（2330）、中華電（2412）等，大家都聚焦在領股息這件事情，認命只賺5%的話，真的百分之百可以辦到。

「如果大家都領股息，其實沒有人會賠錢，因為不賣；買股票從領股息的觀點着手的話，相對簡單！」

5. 現金為王？亡？

只存兩年生活費的定存，其他超過的錢，都不會存定存；因為股票總是會有波動，有存了兩年的生活費，就不會想要急着變賣股票換現金。

為甚麼？因為定存會越存越窮！因為通貨膨脹率至少3%，而現在的定存利率連1%都沒有！

6. 穩穩賺 慢慢賺 久久賺

在低薪、低利率的時代，一定要踏出投資的第一步，但是投資最重要的關鍵，一定要穩健，不要想迅速致富。

假設1年可以每個月存1萬（約港幣2千5百元），隔年增加這個目標，一個月存1萬1，到了第六年每個月是存1萬5；找一年可以超過5％的殖利率股票投資，算過六年累積的存款加上投資，至少可以累積到106萬左右。

所以這樣就存到了所謂的第一桶金，大家千萬不要覺得很困難，因為只要照着記律來做，6年存到100萬（約港幣25萬5千元），是可以接受的速度。

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7. 理財歸理財 投資歸投資

很多人害怕股票，就把保險當成是賺錢的工具，但其實效率是不高的，尤其是儲蓄險的產品，存錢是好事，但對資金的排擠效益太高了，假設儲蓄險是20年，可能需要17至18年之後才可以轉正，時間未到之前解約還都是賠錢的。

房地產是拿來賺錢的嗎？第一棟不是，因為買得起比較重要；第二棟房子才考慮可以拿來賺錢。

8. 套牢是投資人的宿命

買過股票的人一定都有套牢的經驗，既然是宿命，大家應該要擁抱套牢，找一個可以讓自己安心套牢的標的，才是正確的態度。

任何個股都有可能發生突發的利空；但選擇指數型基金（ETF）就解決了這個問題，舉例0056，30間公司的股票綁在一起，其中一家可能突然出事，但30家不可能同一天出事，有一家可能倒閉，但不可能30家都倒閉。

不過ETF有安全的，也有危險的，大家不要買「衍生性」的，那個就有下市的可能，要買相對安全的。

9. 不要相信長期的複利效果

100塊跌到80塊是20%，但80塊漲回100塊是25%，「跌得快，漲得慢！」

雖然複利效果是存在的，但是不要對它做過度期望，因為賺到的錢，花掉才是真正的擁有它！

股市若是賺到一筆錢，不要把錢留在股市，要將它變成另一種形式，最快的方法就是買房子。

10. 無腦投資

買幾十年都穩定配息、大到不會倒，甚至去買標榜高股息的ETF！這些都不太需要時間研究跟花腦筋，且上述全是耳熟能詳的大公司，曾經歷過台灣幾十年的經濟波折，都屹立不搖，是可以相信它未來還是能夠有這麼優異的表現。

希望大家可以把腦筋用在別的地方，用在人生其它的煩惱，工作、學業、健康、家庭、親子、照顧父母，通通都是煩惱。

就算沒有煩惱非常幸福，難道人生沒有更有意義的事情要去追求嗎？沒有更希望完成的夢想去實現嗎？

投資理財越簡單越好，把時間跟精力拿去做更應該做的事情，何必讓自己那麼多的煩惱，影響到自己的心情跟情緒呢？

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