儲蓄3招讓小資族每月多儲10％　刪網購綁定的信用卡令洗錢變困難

現今社會物價高漲，尤其自住人士每個月還需要負擔大魔王房租費，真正能存下的錢少之又少，對於小資族而言能夠吃飽穿暖已經不容易，第一桶金的目標更是遙不可及。



一位專家Wendy de la Rosa透過實驗，把美國領取食物券的人分成「按月發放」和「按週發放」，雖然總額相同，按月發放組卻總是透支，他發現一次領一個月的人因為手頭突然變寬裕，財務安全的錯覺阻擋了未雨綢繆的能力，為此，他提供三個開源節流的建議。

讓花錢變得困難

日常生活當中許多「小花費」的累積，就是造成存款日漸消瘦的一大原因，原因就在於各種方便的電子支付讓人隨手就能消費，一杯飲料、三文治、交通費等零碎小額，花的當下不覺得，總結下來才會意識到是筆大數目，而儘管有意識到問題所在，也下定決心想做改善，一個月下來卻沒有絲毫改進，專家建議以「讓花錢變困難」著手，其中包括解除app中綁定的信用卡，讓每次消費要多一道程序，惰性就會打消想消費的念頭；將目標設定成「次數」，因為要記住「金額」會太細節，不如限定「次數」好記又方便計算；刪掉網頁快取裡的「自動完成」功能，讓每次網購都得重新填寫整張表單。透過上述改善方法，增加消費過程的阻力，讓惰性去打消消費念頭，都是有效守住錢包的撇步！

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預先規劃收入來源

想要減肥卻敵不住誘惑的人肯定說過這麼一句話：「現在先吃明天再減」，人總會對於「未來的自己」抱有很高的期待，便將任何雜事都推拖到未來，「現在的自己」就能合理又安心地享受當下，套用在理財觀亦然，每到發薪日就會先犒賞自己的努力，但代價就是讓未來的自己花雙倍辛勞去承受，因此，專家建議，每當知道有一筆收入即將入帳，不妨事先做好運用規劃，並對未來的自己好一點，也避免造成手頭寬裕下過度消費的後果。

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善用「新起點效應」

新起點效應意即在明確的時間點，讓人有強烈的階段轉折感，為此重新擬定目標、打造全新的自我。每個人的生日，或是新年都是最佳的「新起點」，專家建議在擬定新目標的時候也將理財規劃考慮進去，像是尋覓新的投資機會來「開源」、重新比較貸款及保險清單來「節流」，善用「新起點效應」從心理、行為到理財方面做全方位的升級，造就2.0的自己之餘、也能存下更多的錢去打造自己理想的生活樣貌。

只要有紀律地按照上述幾個方法，並且持之以恆，一個月收入多存下10%就絕對不是不可能的事情，荷包真的會超有感

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