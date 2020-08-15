搵工求職難不如轉做freelance？　10個熱門技能易成自由工作者

隨着網路讓資訊流通加快，賺錢的方式也越來越多元，除了受僱領薪水之外，擁有一技之長，往往也能替自己帶來額外收入，最常見的就是尋找與自己專長相符，論件計酬的外包案件，能力夠強，做出自己的名聲後，想要就此成為一位Freelancer享受自由的生活也不是夢！ 今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你網友熱議，成為自由工作者常見的技能有哪些？

成為自由工作者的10個熱門技能：

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No.10 外拍模特兒

雖說生的漂亮是運氣，活得精采是實力，但天生有着姣好的外表，想要以此謀生也不是問題。其中讓許多人稱羨的外拍模特兒就屬於這一類工作，行情好的一個月賺幾十萬八萬都有。不過內行人指出，想要有這樣的行情也是要等熬出頭，否則光靠外拍薪水很難養活自己。

網友怎麼說：「之前很認真在接可以到一、兩萬。」

No.9 室內設計

室內設計的薪資行情普遍不高，不少人提到現在畫圖能力已經不是重點，最重要的是業務能力以及能否接到案子，加上多數公司都會選擇外包，讓許多人萌生自己接案的想法。但最重要的還是如何接到案子，如果可以長期穩定接案，自己當老闆是不少設計師的夢想。

網友怎麼說：「室內設計只能做老闆，做員工喔，比外勞還不如。」

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No.8 主持

許多主持人外包案子因為薪水高，且工作內容看似簡單，因此總是讓不少外行人充滿興趣。實際上當一個稱職的主持人也是有不少學問在內，特別是婚宴主持這一類，不同於展場主持人，處理的是別人一生一次的重要回憶，稍有不慎就會被放大檢視，甚至再也無法在這個圈子裏繼續打滾。

網友怎麼說：「婚禮主持人真的要好好挑。」

No.7 程式設計

不少歐美國家都將寫程式列為必修課，特別是最早推行兒童程式教育的英國，中小學課程就加入寫電腦程式的課綱，可見程式設計是未來的一大趨勢，加上技術日新月異，專業人才汰換快速，市場上對會寫程式的人永遠都有相當的需求存在。尤其對於接案的人來說，只要能力夠強，就算沒有高學歷，同樣可以闖出一片天。

網友怎麼說：「寫程式已經是門檻相對低且有發展性的職業了。」

No.6 文案企劃

想要靠接案增加額外收入，擁有一技之長相當重要，需要邏輯與創意的企劃常是被人低估的一項專業。由於現在網路行銷越來越發達，讓文案企劃的需求大幅增加，深諳網路生態、創意十足的人也因此得到不少大展身手的機會，靠出賣自己大腦中的創意，以及將創意準確傳遞的文案能力，同樣也是一種新穎的個人商業模式。

網友怎麼說：「首先你要先證明你的文案能帶來多少業績。」

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No.5 私人補習

家教是相對容易進入的領域，只要有耐心加上不錯的學歷，教學風格符合家長的喜好，並且知道如何準備教材，就可以開始尋找學生。因為時薪比一般工作還要高出許多，吸引不少人在學生時期就投入，有的人甚至因此當成全職經營，做出名聲後自己成立補習班。

網友怎麼說：「有學長一個月4、5萬，但課接滿還是很辛苦。」

No.4 平面設計

不管是在設計公司或是廣告公司，一個初入社會的平面設計師薪水普遍不高，讓許多人決定告接案來賺取外快，同時累積自己的實力。不過想要單純靠接案維生，同樣需要做出風格以及經驗累積，才能達到穩定接案的目標，並且提升自己的行情。

網友怎麼說：「我覺得除了美感還要有想法， 要不只是淪為工匠而已。」

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No.3 插畫設計

很多人喜歡繪畫而成為插畫家，畫圖更是一項可以用來賺錢的技能，因為社群網路的蓬勃發展，大大增加了不少因應網路社群行銷，間接帶動的圖文插畫需求。除了單純靠接案，擁有自己的風格並且學習經營社群，成為網路人氣插畫家也是許多人的夢想。

網友怎麼說：「其實畫圖根本就很難賺錢啊...。」

No.2 攝影拍照

不管是專業還是業餘的攝影玩家，一定都曾聽過有人說「攝影是個深不見底的錢坑」，面對每年各大攝影廠商的產品推陳出新，想要追求更高層級的表現，只能不斷砸大錢進去。不過如果自認為對於攝影已經相當專精，實際上也可以偶爾接案拍照，賺取外快不無小補。

網友怎麼說：「攝影要當主業不容易，身邊大多都是有主業，攝影當副業。」

No.1 影音剪輯

近幾年來YouTuber成為新興熱門行業，不少公司、個人都紛紛開始經營自己的頻道，加上影音在社群上的傳播影響力越來越大，讓影片剪輯與相關的後製需求跟着增加。不過具有剪接、增加片頭特效、聲音調整，以及上字幕、調光等能力，只能算是影片後製的基本功，更重要的是如何掌握影片節奏，呈現出符合適合露出平台風格的經驗。

網友怎麼說：「影音接案素質良莠不齊，行情看外行人好不好騙，知不知道被騙。」

（DailyView網絡溫度計提供）

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