咖啡｜多喝卻更覺疲倦？過量可致缺鐵　早晨外這時段也適合飲用

影后級演員陸弈靜在今年的金鐘獎以《阿嬤的放屁車》入圍迷你劇集女主角獎，曾三度拿下金鐘個人獎項的她，過去其實曾經以經營咖啡館維生，當時為了要選出好的咖啡豆而長期大量試喝，卻導致體內血紅素直接砍半，差點連性命都賠上。



陸弈靜開咖啡館，長期大量飲用血紅素僅剩常人的一半

陸弈靜日前出席微電影活動，大方分享自己與咖啡的深厚緣分，她30歲前曾在景美開咖啡館，也因為開店需要選出好的咖啡，所以她長期大量的喝咖啡，水分的攝取卻沒有跟着變多，導致當時身體出問題，血紅素只剩正常人的一半。在鬼門關前走一遭後，陸弈靜只好選擇收店，也是剛好那時認識導演蔡明亮，並走入演藝圈，便從那時一路演到現在。

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咖啡中含有「多酚」，抑制體質吸收、導致缺鐵

陸弈靜為了咖啡館，差點丟了性命。許多人喝咖啡都是為了提神，卻有人總是越喝越累？其實這跟當時配的食物和體質也有關係。黑咖啡可以幫助消除脂肪、增加心肺功能、降低糖尿病機率，甚至還能促進排便，好處多多，但也因為咖啡中含有「多酚」，它不僅會鎖住非血紅素鐵（植物來源的鐵質），還會直接讓鐵質代謝掉，所以在吃飯的時候喝咖啡，等於剛補充的鐵質會直接流失。而有些人本來就有缺鐵狀況，持續飲用缺鐵的狀況當然也越來越嚴重。

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喝咖啡要選對時間

那該怎麼喝咖啡又能留住鐵質？除了避開吃飯時間，可以在飯前或飯後兩小時再飲用。而長期習慣上班前來杯咖啡的人也千萬要注意，每天的咖啡杯數不要超過3杯以上，每天最佳的喝咖啡時間，可以在早餐及午餐之間喝一杯咖啡，午餐過後兩小時再第二杯即可。否則讓體內的鐵質流光，不僅越喝越難提神，更可能危害身體健康。

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