【職場健康】打工仔餐餐外賣致營養失衡　僅20%人能攝取足夠蔬果

因工作奔波忙碌，在快節奏的步調下，很多人成了三餐老是外賣的「老外」（老是在外）。根據台灣「國民健康署」健康調查，上班族在蔬菜、水果與奶類普遍攝取不足，台灣成大醫院營養部李蕙馨營養師建議，民眾可善透過6項簡易的七字口訣，來掌握均衡飲食的基本原則。

善用台灣國健署設計的「我的餐盤」，透過6項簡易的七字口訣，提醒自己在生活的實際飲食，能越來越接近均衡飲食的理想目標。（IG@fitness__funny）

「3蔬2果」難達標 七字訣教你聰明吃

根據台灣國健署「105年工作人口健康促進現況調查」指出，台灣上班族在早餐、午餐「外食」的比例都超過5成，其中每5人當中僅1人達「三份蔬菜、兩份水果」的攝取建議量；蔬菜僅45歲以上女性達建議量、水果僅45至64歲成人達建議量；奶類則是各年齡層男女皆未達最低攝取建議量，甚至有8成以上的國人全天攝取量不到1杯奶。

李蕙馨營養師指出，實際門診諮詢過重或肥胖的上班族當中，僅1成達「三份蔬菜、兩份水果」的攝取建議量，僅45％達1份奶類以上的攝取量。

善用「我的餐盤」 邁向均衡飲食目標

營養師建議大家，可善用台灣國健署設計的「我的餐盤」，透過6句簡易的七字口訣，提醒自己在生活的實際飲食，能越來越接近均衡飲食的理想目標。

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