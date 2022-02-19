飲食熱話｜疫情常叫外賣致飲食不均！掌握5原則飲食均衡增免疫力

在COVID-19疫情肆虐下，外賣平台興起，民眾只要拿起手機就有許多商家與餐點可以選擇，外食頻率增加也讓外食族經常發生飲食不均衡、高鹽、高油、低纖維等問題，長期可能因此導致便秘、肥胖、三高等慢性病，對身體的傷害不容忽視。



台灣衛生福利部台北醫院營養師覺嘉欣指出，平時養成良好的飲食習慣，整體生活品質與健康狀況都能有所提升。外食族在點餐時若能把握均衡飲食的原則，就能輕鬆吃的健康又營養，在防疫期間提升免疫力，保護自己對抗疫情。

掌握5原則飲食均衡提升免疫（按圖👇👇👇）

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中西式餐點這樣點 外食也能健康吃

台灣覺嘉欣營養師表示，中餐愛好者要注意，中式餐點食物的組成以澱粉為主，如：炒飯、炒麵、燴飯、湯麵類，需注意飲食不均衡的情況，建議可加點滷蛋、豆腐、豆乾等蛋白質食物及1份燙青菜。快炒類烹調口味較重鹹，且烹調用油多，需注意高油、高鹽等問題。如果選便當類，盡量選擇以蒸、煮、烤、涼拌等這類烹調方式的食物，避免煎、炸物、香腸、貢丸等加工食品，並應搭配足夠蔬菜量。

西餐愛好者則建議主餐選擇海鮮類、雞肉等飽和脂肪含量低的白肉，若食用牛肉、豬肉等紅肉，建議每周紅肉攝取要控制在500公克以內。如：意大利麵、燉飯類，首選清炒方式，若選擇醬汁則可優先選擇紅醬或以橄欖油為基底的青醬，而白醬多以鮮忌廉為主成分，飽和脂肪含量高，要注意減少攝取頻率，以減少熱量及醬料攝取。

按圖探索香港人日常外賣30大美食榜單︰

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如果餐點的蔬菜量不足，也建議再加點1份時蔬或小菜。套餐的濃湯因大多數有添加麵粉及牛油進行調合，熱量不低，建議以清湯取代濃湯。前菜的生菜沙律若可接受不沾醬，就建議直接食用，以減少攝取醬料的熱量，若不習慣仍需選擇醬汁，建議選擇和風醬、水果乳酪醬或油醋醬，熱量都比千島醬及凱薩醬還低，可詳看醬料外包裝。例如便利商店1包40公克的沙律醬，和風醬、凱薩醬、千島醬依序為48、96、104大卡。飯後甜點一般為精緻糕小蛋糕、餅乾、雪糕，如果可以的話，盡量少吃甜點，才不會額外攝取過多的精緻糖及飽和脂肪。

速食愛好者，建議選擇烤雞、燒肉漢堡類，優於炸雞堡、炸雞塊等油炸物。附餐薯條若換生菜沙律，可減少至少150大卡的熱量並增加蔬菜攝取量，達到均衡飲食。飲料建議選擇無糖綠茶、零卡汽水或鮮奶，少喝含糖飲料。

按圖了解14項日常外賣食物的熱量避免愈吃愈胖︰

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飲食均衡提升免疫 把握5原則對抗疫情

台灣覺嘉欣營養師表示，若能把握以下5原則，飲食均衡營養，提升免疫力，幫助對抗疫情：

▸原則1：每天至少1餐選擇未精緻澱粉類當主食，如：糙米飯、番薯、南瓜、全麥麵包等。

▸原則2：每天至少吃2份水果與3份蔬菜，選用新鮮當季食材。家中可常備較耐放的水果，減少出門採買的頻率，如：蘋果、番石榴、橙。

▸原則3：均衡攝取6大類食物，包含全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類、乳品類。

▸原則4：選擇7少食物，少油、少鹽、少糖、少油炸物、少沾醬佐料、少吃精緻甜點與甜飲料，少吃加工食品。

▸原則5：攝取足夠水分，簡易計算方式可用每公斤體重乘上30毫升，作為1日所需水量的評估。

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