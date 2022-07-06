忠誠員工｜一手提拔的小薯被挖走　老細怨他不感恩　卻不反省自己

員工跟企業，從來都是一對矛盾的綜合體。員工想要錢多事少離家近，企業卻想花最少的錢招到最優秀的人。作為一個在人力資源這個圈子裏混了這麼多年的人，我清楚地知道，無論對於企業還是員工，這樣的想法真正成為現實的，幾乎不存在。



對於員工來說，想幹最少的活，卻拿最多的工資，真正的異想天開，哪個老闆會這麼傻呢？對於企業，從來沒見過哪個大牛去了某個不知名爛企業，拿着幾千塊的工資。雖然知道不可能，但是所有人都在不懈追求，尤其是在企業身上，體現得更實在，沒有一個HR不壓應聘者工資。

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最近，有一個朋友，切實說是之前公司的老闆更加確切，不過是離職之後一直保持着聯繫，也經常一起吃飯，並且諮詢我一些問題。他最近聯繫到我，因為一個員工的離職，跑來跟我吐槽。大致情況如下：

5年前他公司來了一個應聘者，只有大專學歷。按照這小夥子的情況，可以說是要學歷沒學歷，要本事沒本事，按理來說，這種人是不可能進到公司來的。可是，他當時看到這個小夥子的時候，竟然從小夥子身上看到了自己年輕時候的影子，所以就把這小夥子留下了。

不過說實話，小夥子的資質確實差，學習能力、理解能力、溝通能力等等，都非常欠缺，不過好在小夥子勤奮好學，也刻苦努力。就在這樣的情況下，他經常提點這小夥子，並且給了小夥子很多關注，很多事情也交給小夥子去做。

短短幾年時間，這小夥子，從當初的毛頭小子，成為了公司業務部的經理，現在可以說是他的左膀右臂。

問題是，小夥子的成長不僅公司的人看到了，同行企業也看到了，最近硬生生被挖走了。

他覺得這小夥子不知道感恩，一點都不忠誠。用他的原話就是：「我把他招進來，這麼培養他，現在為了一點點利益就拍拍屁股走了，這人咋就一點都不知道感恩呢？」

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聽他說完，我告訴他，應該不是一點點利益吧。

如果是我，在你公司一年能賺30萬，而別人給我35萬，我肯定毫不猶豫拒絕。這就是你說的感恩和忠誠。

如果有人給我40萬，我也不會跳槽，但是，我肯定非常難受，畢竟，相當於每年損失了10萬。

如果有人給我50萬，我可能就準備跳槽了，最多對領導說聲感謝培養，感恩過去，然後帶着愧疚和留戀離開。

如果有人給到了60萬，我內心愧疚就會蕩然無存，反而對領導充滿痛恨。為甚麼？很簡單，我的價值達到了60萬，硬生生被領導壓榨走了一半。

如果有人給到我80萬，90萬，100萬呢？去他的感恩和忠誠，趕緊閃人，親爹親媽都甭想攔住我。

所以，不要說所謂的感恩和忠誠，在職場上，只看員工的能力與價值是否對等。當你不能給出與員工能力對等的籌碼時，員工肯定會走。

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