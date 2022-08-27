儲錢｜50-30-20儲蓄法無效？為「娛樂」部份多做一步　效果即不同

每天記帳、樽節開支，但卻發現荷包還是長不大？因為只是把花費金額記錄下來，根本無法改變消費習慣！《Forbes》雜誌提供了一個簡單的金錢管理法則「50-30-20」，讓你可以在記帳的之後，有個明確的標準來檢視支出流向是否合理，再自己擬定改善方案。



「50-30-20」儲錢法常用也易實踐，加多一點技巧，便可無痛儲錢：（按圖了解）

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法則一：必要開銷，必須低於月收入的 50%

羅列出自己這個月的必要開銷，例如：房子的租金、通勤費用，以及伙食費等。這些開銷的總合，最好低於總收入的一半。因此，假如這個月你的必要開銷已經接近總收入的50%，接下來就設法節儉度日吧。

法則二：一個月存 20% 的收入，為了未來做打算

之所以要縮減必要開銷的額度，就是為了在每個月存下 20% 的收入。這筆錢會是未來的重要資產，可以拿來買樓、旅遊，或是成為退休後的緊急備用金。假如20%對目前的你來說稍嫌困難，那可以先降低標準，再慢慢提高比例，無論如何一定要開始培養儲蓄的習慣。

法則三：娛樂消費不可避免，但別超出收入的 30%

別為了省錢，就推辭所有的朋友聚會，這樣生活還有甚麼樂趣？想控制花費，又維持日常娛樂的話，建議訂立「每周」的娛樂預算，包含朋友的生日禮物或是一場電影，都算是娛樂性消費。當這個禮拜花費超出預算，下禮拜的預算就必須縮減。每個月加總起來的娛樂支出，最好不要超出收入的 30%。

50-20-30 法則是一套輔助工具，幫助你事先分配好收入，思考清楚哪些事務是必需的？當然，你可以依照自己的情況調整比例，但別忘記，永遠為儲蓄留下一個位置，並堅守法則。

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