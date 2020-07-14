工作常分心拖延症嚴重？　3個竅門鍛鍊自制力改善表現｜自我管理

自制力強的人，工作效率不僅較高，做事方式亦偏於集中及目標為本，不易受小事節枝所影響。 要培養出良好的自制力，關鍵就在於自己的毅力有多強，以下節錄自《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》的內容，應能給予你更多這方面的建議。

你是個有自制力的人嗎？按下圖試試這個小測試↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

自制力是成功的關鍵因素，一個人一旦失去了自制力，便可能誤入歧途，導致一生的遺憾。

自制力，是指人們能夠自覺地控制自己的情緒和行動。既善於激勵自己勇於執行採取的決定，又善於抑制那些不符合既定目的的願望、動機、行為和情緒。自制力是堅強的重要標誌。自制力同時指一個人在意志行動中善於控制自己的情緒，約束自己的言行。

有一本專門描寫打獵的書，其中寫到有一隻紅狐狸，牠為了捕獲野鴨子，常常連續幾天潛伏在冰天雪地的沼澤地，牠是那樣頑強而有耐心，慢慢而毫無聲息地貼在地上接近野鴨子。當野鴨子無意中游開了，紅狐狸就用舌頭舔一下嘴唇，失望地退回原處等候。紅狐狸可以這樣往返幾十次而不輕舉妄動。連續三天，直到野鴨子由於一時疏忽終於被牠逮住為止。

這隻紅狐狸很善於控制自己的行為。實際上，這只是狐狸在漫長的進化過程中逐步形成的一種獵獲食物的本能。如果說，連動物有時候為了達到某種目的都能控制自己，對於有思想感情的人來說，不是更應該善於駕馭自己嗎？

有的人自制力奇差，特別衝動，其實衝動是在理性不完整時的心理狀態和隨之而來的一系列惡性行為，打架鬥毆、殺人越貨都是在自制力不強的情況下發生的。大多數成功者都能把自己的情緒控制得收放自如。這時，情緒已經不僅僅是一種情感的表達，更是一種生存的智慧。如果控制不住自己的情緒，隨心所欲，就可能帶來毀滅性的災難；情緒控制得好，則可以幫你化險為夷。

心理學研究表明，一個人的認識水平和動機水平，會影響一個人的自制力。一個成功動機強烈、人生目標遠大的人，會自覺抵制各種誘惑，擺脫消極情緒的影響。無論他考慮任何問題，都會着眼於事業的進取和長遠的目標，從而獲得一種控制自己的動力。

德國音樂家巴赫（Johann Sebastian Bach）從小就非常喜歡音樂，很想去漢堡（Hamburg）聽一位管風琴大師的演奏。可巴赫住的地方離漢堡有90 多公里路，窮孩子沒錢坐車，只好帶上乾糧徒步上路，走累了便在田野裏休息一會兒，天晚了便在農舍屋簷下的草堆中睡上一夜……

為了聽演奏會，他經常這樣步行往返，是自制力支持他走完全程的。

既然自制力是決定一個人能否成功的關鍵因素，那麼怎樣培養自制力呢？

首先，要培養自制力，就要培養毫不含糊的堅定和頑強意志。不論什麼東西和事情，只要意識到它不對或不好，就要堅決克制，決不讓步和遷就。

其次，對已經做出的決定，要堅定不移地付諸行動，絕不輕言改變和放棄。如果執行決定中半途而廢，就會嚴重地削弱自己的自制力。

再者，就是在受到不好的刺激時，可以先想點或幹點別的。如俄國著名作家屠格涅夫勸人在吵架將要發生時，可以把舌頭在嘴裏轉上10 個圈，以此提醒自己不要衝動。

書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

相關圖輯：【理財】為何當不上有錢人？ 想白手興家最少要有這5個生活習慣