較遲入職人工卻較高？事主被前輩妒忌　更她是靠擦鞋才能上位

同事之間經常會因為利益而勾心鬥角，有網民在PTT上表示，若遇公司新人沒靠山且能力普通，但因學歷高加上社交能力強，因此迅速被升職，大家是否會眼紅，並分享自己就曾被前輩酸：「靠嘴巴吃飯。」



這位事主無奈透露，自己曾被公司前輩嗆「靠嘴巴吃飯」，讓她感到相當不舒服。因此好奇詢問網民，若職場出現一位年紀輕、沒靠山及實力普通的新人，但對方卻憑藉高學歷和社交能力，在短時間內便超過他人職位，薪水也高出一截，大家是否會因此眼紅。

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文章底下，不少網民認為在職場上發揮社交能力很重要：

．「社交能力很重要的，想往上升絕對不能輕視這項強勢優點」

．「可見得社交多重要」

．「社交、溝通等都是軟技能，現在不是只靠硬實力的時代了」

．「社交也是能力，有時還比工作實力重要」



也有網民鼓勵事主要有信心，不需理會酸言酸語，並建議未來可努力做出成績讓他人信服：

．「薪水贏才是重點，放寬心吧」

．「給他說啊，又沒差。領錢時你比他開心」

．「自己要有信心，別管他們怎麼說，老闆用人也是要幫助自己事業的」

．「被酸靠嘴吃飯？那你就做出成績，讓人覺得你真有本事囉」



其他網民則稱若對方實力強，自己並不會忌妒對方：

．「不會啊，人家有本事」

．「不會，我超愛提攜後輩升遷，一堆主管都我帶出來的，職場生活非常滋潤」

．「如果能力真的很強就不會」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】