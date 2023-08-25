加人工也解決不了問題？疫情已減退　2大原因仍促使離職率高企

根據美國勞工部所做的職缺和勞動力流動調查（JOLTs）顯示，在 2022 年的大離職潮（Great Resignation）中，有逾 5000 萬名工作者選擇離開長久以來的工作崗位，追求更好的待遇與福利。



疫情逐漸落幕，勞動力市場的拉鋸戰卻似乎沒有要結束的跡象。隨着經濟放緩與通貨膨脹等不確定性的問題浮現，先前在離職潮中大量招聘的企業選擇以減緩招聘，甚至進一步擴大裁員來因應。但同時也有更多的企業發現，員工離職的速度並未跟着經濟不確定性增加而放緩，反而持續在增加。

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不只為加薪、WFH！大離職潮蔓延這麼久的原因是甚麼？

1. 付出與報酬不對等

大量的工作者選擇離職，不單只是受疫情的影響；羅格斯大學（Rutgers University）管理學教授麥克艾萍（Kristie McAlpine）提出一個令人驚訝的數據：遠在疫情影響之前，最近 10 年員工離職率都呈現持續攀升的趨勢，疫情只是讓這個問題加速顯現出來。歸咎原因，可能是工作者過度疲勞，卻又覺得付出得不到對應的價值，薪水跟不上生活水準與通膨。 這讓許多人寧願放棄現有的工作，甚至尋找自我或改變，嘗試斜槓到與之前工作不相干的領域。

2. 缺乏成就與肯定感

全球績效管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）近日釋出一份調查，詢問工作者對於當前工作的投入程度。調查發現，僅 3 成的受訪者表示他們在過去一周 「因工作出色而受到認可或表揚」；在前一年的報告中，更只有不到 2 成的受訪者表達對公司整體工作環境感到滿意。

人力資源軟體公司 Workhuman 在今年初發佈的另一項調查顯示， 只有 46.4％ 的工作者認為他們的僱主「某程度上」重視他們的工作有價值，甚至有 10.7% 的工作者覺得「自己完全不受僱主重視」。 Workhuman 建議企業必須更重視建立平等與包容的文化，才能讓員工感受到歸屬感，否則員工一旦離心，將很難再回心轉意。

想讓員工覺得工作有價值，企業該怎麼做？

職場研究機構 Achievers Workforce Institute（AWI） 2023 年的報告發現， 有 79% 的工作者表示寧願放棄加薪 30％，也要留在讓自己覺得有價值、能獲得支持的工作中。 並歸納出目前的工作者在思考是否要轉職時，最看重的 2 個因素：工作彈性與職涯發展。

為了讓企業得以留住好人才，AWI 提供了幾項可參考的具體做法：

1. 肯定員工的價值

對員工表示肯定，是企業領導者最直接可以掌握、並且產生深遠影響的一項投資；能夠同時提升員工的歸屬感、團隊參與感以及留任率。可以透過內部的宣傳活動、舉辦企業內訓的場合來公開表揚員工，也能夠與人資部門共同討論，如何確保員工在工作中感到被重視。

2. 提供職場彈性，允許員工按照喜好工作

在調查中，針對「我被允許按照自己的喜好工作」表達「非常同意」的員工，感受到強烈歸屬感的機會是其他人的 3 倍。企業應該向員工提供靈活性和選擇權，以符合其需求的方式工作。

最好的方式，就是直接問員工「想要甚麼」。員工的意見與回饋，無疑是公司如何制定政策和業務的重要資料來源。公司應該積極聆聽員工的意見，並根據其回饋採取行動，營造更加信任和參與感的企業文化。

3. 提供職涯發展和學習機會

企業應該為員工提供明確的職涯升遷途徑或是學習計畫。舉例來說，可以提供 Mentor 制度幫助員工解決問題並擴大人脈，規畫不同部門的轉調以發展新技能，或是提供資源來鼓勵員工學習，都可以增強他們的工作滿意度，

透過提升員工歸屬感、滿足對工作彈性的需求與明確的職涯發展，將能夠營造出主動且積極的工作環境，進而增加留任率。企業應該將這些行動納入人資策略和日常的管理實踐之中，以確保員工的忠誠度與長期發展。

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