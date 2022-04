職場英語｜老細說"fire away"不是要炒你　即睇6個常見片語意思

當上司對你說 “carry the ball” 時,可別以為是叫你「帶球跑」!當同事對你說他被分配到了一個 “dirty work”,不要認為那工作會讓人搞得全身髒兮兮!小 V 為你整理了 6 個和字面意思不同的有趣片語,未來在職場上遇到時,絕對能做出適當的回應。



以下這些職場片語,原來單憑字面真的未必看懂它們的意見:(按圖了解)

+ 17

1. carry the ball 負責主要任務

這個片語從球賽衍生而來,原意是「帶球」,而在比賽中拿到球的人常常是關鍵人物,所以後來便被比喻成「擔任重責大任」之意。

例句:

Derrick is carrying the ball for his team. Other team members can’t carry the ball because they aren’t organized enough.(德瑞克在為他的小組負責這件事,其他組員沒辦法領頭,因為他們不夠有組織。)



2. around the clock 夜以繼日的;連續 24 小時的

一直繞着時鐘轉,用以比喻為長時間連續工作的意思。

例句:

The doctors worked around the clock to stem the epidemic.(醫生們不眠不休地為遏止傳染病而工作。)



相關文章:職場英語|加人工英文該怎說?別說increase salary 它才是正確

+ 25

3. dirty work 吃力不討好的工作

這個片語除了有「不法勾當」、「見不得人的事」等意思外,還能用來比喻「沒人想做的麻煩工作」喔!

例句:

The boss always leaves me to do all the dirty work.(老板總是讓我做吃力不討好的工作。)



4. throw a monkey wrench in the works 把看似簡單的事情搞複雜

你以為 ” a monkey wrench ” 跟猴子有關嗎?那你就錯了!其實它的意思是「擰螺絲的活動扳手」。要是工人在工作時把扳手丟進運轉的機器中,那麼機器就會停擺,所以 ” throw a monkey wrench ” 用以比喻影響本來可以順利完成的事。

例句:

Lily threw a monkey wrench in the works yesterday when she told me she wanted to back out of this project.(莉莉昨天告訴我她想要退出這個計劃,打亂了整個步調。)



相關文章:Email結尾|只懂Best regards怎夠用?即學7個電郵常用英文用語

+ 22

5. fire away 開始發問

有很多人不知道 fire away 除了「連續射擊、不停開火」等意思之外,竟然還有「開始提問」 的含意!這句片語可以使會議或談話的氣氛變輕鬆,以後如果你在職場上聽見這個片語,別傻愣愣地以為對方要對你開炮了!

例句:

I would like to have your questions, so fire away!(我願意回答你的問題,所以儘管問吧!)



6. all at sea 茫然不知所措

當你獨自置身於無邊無際的大海時,你的心情會是如何呢?絕對是很茫然、無助的!所以 all at sea 就是用來比喻茫然不知所措的心情。

例句:

He was all at sea when he began his new job.(他剛接手新工作時,簡直不知所措。)



今天為大家介紹的是一些光看字面不容易懂的有趣片語,如果想學更專業的職場片語不妨看看這個影片!

學了這麼多,就是為了在職場上擁有好的表現,進而錢財滾滾來、荷包裝滿滿~

最後和小編一起看以下這部影片,學習更多關於「錢」的片語吧!

PS. 還有 ”up in the air ” 這個片語,意思是「懸然未決」,也可以拿來比喻決策或工作計畫仍然尚未定案。

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】