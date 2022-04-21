職場英語｜老細說"fire away"不是要炒你　即睇6個常見片語意思

當上司對你說 “carry the ball” 時，可別以為是叫你「帶球跑」！當同事對你說他被分配到了一個 “dirty work”，不要認為那工作會讓人搞得全身髒兮兮！小 V 為你整理了 6 個和字面意思不同的有趣片語，未來在職場上遇到時，絕對能做出適當的回應。



以下這些職場片語，原來單憑字面真的未必看懂它們的意見：（按圖了解）

+ 17

1. carry the ball 負責主要任務

這個片語從球賽衍生而來，原意是「帶球」，而在比賽中拿到球的人常常是關鍵人物，所以後來便被比喻成「擔任重責大任」之意。

例句：

Derrick is carrying the ball for his team. Other team members can’t carry the ball because they aren’t organized enough.（德瑞克在為他的小組負責這件事，其他組員沒辦法領頭，因為他們不夠有組織。）



2. around the clock 夜以繼日的；連續 24 小時的

一直繞着時鐘轉，用以比喻為長時間連續工作的意思。

例句：

The doctors worked around the clock to stem the epidemic.（醫生們不眠不休地為遏止傳染病而工作。）



相關文章：職場英語｜加人工英文該怎說？別說increase salary 它才是正確

+ 25

3. dirty work 吃力不討好的工作

這個片語除了有「不法勾當」、「見不得人的事」等意思外，還能用來比喻「沒人想做的麻煩工作」喔！

例句：

The boss always leaves me to do all the dirty work.（老板總是讓我做吃力不討好的工作。）



4. throw a monkey wrench in the works 把看似簡單的事情搞複雜

你以為 ” a monkey wrench ” 跟猴子有關嗎？那你就錯了！其實它的意思是「擰螺絲的活動扳手」。要是工人在工作時把扳手丟進運轉的機器中，那麼機器就會停擺，所以 ” throw a monkey wrench ” 用以比喻影響本來可以順利完成的事。

例句：

Lily threw a monkey wrench in the works yesterday when she told me she wanted to back out of this project.（莉莉昨天告訴我她想要退出這個計劃，打亂了整個步調。）



相關文章：Email結尾｜只懂Best regards怎夠用？即學7個電郵常用英文用語

+ 22

5. fire away 開始發問

有很多人不知道 fire away 除了「連續射擊、不停開火」等意思之外，竟然還有「開始提問」 的含意！這句片語可以使會議或談話的氣氛變輕鬆，以後如果你在職場上聽見這個片語，別傻愣愣地以為對方要對你開炮了！

例句：

I would like to have your questions, so fire away!（我願意回答你的問題，所以儘管問吧！）



6. all at sea 茫然不知所措

當你獨自置身於無邊無際的大海時，你的心情會是如何呢？絕對是很茫然、無助的！所以 all at sea 就是用來比喻茫然不知所措的心情。

例句：

He was all at sea when he began his new job.（他剛接手新工作時，簡直不知所措。）



今天為大家介紹的是一些光看字面不容易懂的有趣片語，如果想學更專業的職場片語不妨看看這個影片！

學了這麼多，就是為了在職場上擁有好的表現，進而錢財滾滾來、荷包裝滿滿～

最後和小編一起看以下這部影片，學習更多關於「錢」的片語吧！

PS. 還有 ”up in the air ” 這個片語，意思是「懸然未決」，也可以拿來比喻決策或工作計畫仍然尚未定案。

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】