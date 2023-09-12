面試｜見工時HR故意擺姿態？高傲有代價　4成人才因此拒絕被取錄

想像以下情境：你身為招募人員或用人主管，致電給一位面試者、確認他是否有意願應徵某個職位時，他只回答：「對，但我很忙。你可以趕快說要幹嘛嗎？」即便後續應徵者的能力符合需求，但這樣的態度是否會影響僱用他的意願？



對不少人來說，面試者的「態度」絕對會列為錄取與否的條件。然而，當上述情境的角色對調，換成面試官展現高高在上的態度，或做了無禮行為，結果又會如何呢？

據人力資源解決方案公司 SHL 調查顯示，有 42% 的面試者會因為面試經驗不佳，拒絕該企業給予的工作機會。《福布斯》（Forbes）指出，面試過程中友善和禮貌必須是雙向的，究竟一位糟糕的面試官，將如何帶給招募過程負面影響？

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差勁面試體驗不只影響就職意願，更可能阻擋潛在人才

事實上，在當前人才搶手的勞動力市場中，面試體驗越來越重要。SHL 說明，自 2020 年以來，LinkedIn 和 Glassdoor 等等求職社群平台上，分享的面試經驗的評論數量增加了一倍以上，而其中分享「糟糕經驗」的評論同樣翻倍。仔細分析負面評論，其中近 5 成的面試者會將原因歸咎於面試官身上。

《福布斯》指出，找尋新工作其實會為求職者帶來非常大的壓力，但許多招募人員和面試官忽略了這種感受。據求職和媒合平台 Monster 的調查，超過 80% 的求職者認為尋覓和啟動新職務的可怕程度，遠高於高空跳躍或看牙醫。當求職者抱持焦慮情緒，又碰上糟糕招募人員與面試官時，情況只會雪上加霜。

SHL 科學長莎拉・古提雷絲（Sara Guttierez）強調，面試體驗已經成為企業能否招募到頂尖人選的關鍵之一，必須正視這些應徵者的體驗和評價。糟糕的面試體驗在網絡上相當容易產生連鎖效應，一則負面評論就足以阻止其他人前來申請工作，那組織可以如何改善面試者的體驗呢？

事前做好準備、準時結束面試，都是留下正面印象訣竅

古提雷絲表示，要讓應徵者心中留下好印象，有時候只需要一些小動作就能做到。舉例來說線上面試過程中，若面試官沒有開鏡頭的話，導致負面體驗的可能性會高出兩倍；反過來說，單單是面試時開啟鏡頭這項行為，就可以輕鬆拿下正面分數。

求職平台 Indeed 也整理出要成為一位好面試官，務必留意的數個原則。首先請確保做好了充足的準備，熟悉面試者履歷和提供的資料，並依照履歷、資料內容擬定相關提問或想了解的事項。當應徵者收到一個客製化、或事前咀嚼過相關資料的問題，是能夠感受到企業真心對待，並形塑出積極的形象。

再來是時間管理，不只是準時出席，更重要的是能否在約定好的時段之內完成面試，這可以展現面試官時間管理的能力，以及是否尊重應徵者的時間。另外，輪到面試者提問時，萬一是涉及公司敏感議題、當前業務難關的類型，Indeed 建議面試官仍可適度透露，但切記要補上公司當前準備如何克服與應對挑戰，得以凸顯組織透明度，同時更強化了企業本身不會輕忽缺陷和漏洞的態度。

最後，在一場面試的尾聲，無論招募人員或用人主管，都該主動向面試者解釋接下來的步驟，包含後續時程、可能還會安排跟誰交流等。當然這個時間點，也很適合詢問應徵者對整體面試流程的回饋，了解過程中是否有不清楚、體驗不佳的情況，就可以提早修補關係，確保對方獲得應有的尊重，提高網羅到潛在人才的機會。

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