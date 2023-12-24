送外賣竟接獲「兼職捉姦」任務？事主分享經歷　網民大讚這招有用

許多人會利用閒暇時間兼職外送，不過也很常遇到奇葩經歷。一名網民就分享，近日在跑外送時，竟然意外接獲顧客的額外任務，兼職徵信社替對方「捉姦」。貼文立刻引發網民熱議，直呼「這招很讚」。



事主在Facebook群組「爆廢公社」發文表示，近日接到一則飲料訂單，抵達指定地址後卻等不到顧客。這時，對方突然詢問有沒有看到門口停着一台車，事主立刻了解對方用意，並報備眼前車輛的車牌號碼，對方便回覆，「好的，飲料請您喝，這樣就可以了謝謝」，讓他直呼「這個抓姦方法強大」。

貼文曝光後，引發網民熱烈討論：

・「這招很讚」

・「厲害捉姦方法」

・「這個我幫朋友捉姦的時候有用過，還真的捉到了」

・「這樣就把偵探社的錢省起來」

・「叫外送去巡，經濟實惠又不會被懷疑，高手」

・「外送加偵探，新商機」

・「太厲害了，最便宜的私家偵探」

・「還有這種操作，外送員業務量增加」

・「用一單的錢抓到另一半的謊言真超值」



也有其他外送員分享類似的「捉姦」經驗：

・「之前還有要求拍照要拍大門的鞋子跟鞋櫃」

・「之前跑也遇過，說早餐給我吃，但要我幫忙，叫我幫他看除了X牌黑色鞋子外，有沒有其他男生鞋子」

・「之前跑外送常遇過，叫你到家門口外拍餐點跟家門口外照片，然後也是請你吃免費的餐點或飲料」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】