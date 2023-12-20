AI衝擊職場或加劇性別不公？研究：被波及職位中女性比男性多2倍

人工智慧確實會取代當前許多的工作崗位，卻不是公平地取代每一個人、每一份職務。



根據國際勞工組織（International Labor Organization）近期公佈《生成式 AI 與工作》報告表明，面對生成式 AI 發展，女性將面臨着更高的取代風險。 《商業內幕》（Business Insider）根據這項研究指出，人工智慧帶來的影響與性別高度相關，工作因此會遭受波及的女性數量，超過男性的 2 倍。為甚麼性別會成為取代與否的關鍵原因？

相關文章：哪些職業20年後或將式微消失？ 銀行員、飛機師首當其衝有原因…

+ 9

文書、行政等易 AI 取代的工作，多為女性參與職務

國際勞工組織先以國際職業分類系統（2008 年修訂版）為基準，要求 ChatGPT-4 定義該崗位和工作內容或任務，接着再請 AI 分別為每個任務，用「執行此任務時，可以多大程度倚靠自動化技術如 ChatGPT」來評分，由 0-1 分，並給出理由。

例如小學老師的不同任務中，設計課程等可由 AI 協助，就會得到接近 1 分的較高分數，但要維持好教室紀律和習慣的話，AI 無法輕易辦到，所以會給出接近 0 分的低分。

綜合了數據後，發現得分較高的職業中，職能多數包含：行政事務、客戶服務、資料記錄與管理、處理資訊和語言以及提供資訊和回應需求「字眼」等任務。 以結論而言，文書工作者面對 ChatGPT 這類生成式 AI 時，便是「曝險」程度最高的職務，也就是說他們大多數日常的任務，都能藉由人工智慧代為完成。 除此之外，打字員、旅行顧問、銀行出納員以及市場研究訪問員等，也成為容易遭到取代的職務。

最容易被生成式 AI 取代的職業類別

(＊類別參考台灣職業標準分類與國際職業標準分類對照表）

（經理人截圖）

然而，觀察這些高曝險的工作，共通點是大多由女性擔任，才會使得女性在人工智慧普及的未來，得承受更高的壓力。《CNN》引述了克南 - 弗拉格勒學院（Kenan-Flagler Business School ）的研究，也歸納出相同的結論：79% 女性工作者目前正從事容易被 AI 和自動化代勞的職業，相較之下，僅有 58% 男性工作者面對相同處境。

麥肯錫顧問公司預估了更具體的數字：到了 2030 年，可以看到餐飲服務、顧客銷售與服務以及辦公室支援等 3 類型職務，將會出現大量失業潮，其中文書工作可能會減少 160 萬個工作機會，處境最危險；零售銷售員次之，可能會減少 83 萬個機會；行政助理和出納員則分別會減少 71 萬、 63 萬個機會。

人工智慧不全然為負面，長期會改變工作型態

不過人工智慧並非只為人類就業市場帶來危機，《商業內幕》指出，AI 潮帶來最顯著的改變，不是破壞當前的工作，而是潛移默化我們工作的方式，特別是在工作的強度和自主性方面，都將與過往截然不同。

麥肯錫提到，對於白領階級的上班族而言，AI 的廣泛應用可能意味着可以花更少的時間，處理需記憶、死背或技術的相關任務；節省下來的時間，就能投入到人工智慧還無法執行的創造性或戰略性任務中。另外，儘管短期之間會加劇失業情形，但 AI 還會同時帶來新機會，長期來說是能推動就業和經濟成長。

對於女性預計面臨的職涯風險，麥肯錫表示這需要政府、企業和工作者都有所作為，像是政府在勞工轉換職位的期間，需要提供更符合未來職場需求的培訓，企業應提供符合女性需求的補貼，例如不少較低收入女性會重視的兒童養育福利。回到工作者自身，麥肯錫則建議不要排斥擁抱新技術，別將它們視為來搶自身工作的競爭者，而是幫助自己更有效率的工具。

【延伸閱讀，更多職場未來發展趨勢】

轉工｜20種能力2023年職場最搶手！這些軟技巧比數碼技能更應早學

+ 26

裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工

+ 14

【本文獲「經理人」授權轉載。】