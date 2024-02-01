搵工｜CV石沉大海未必是你問題？企業登招聘廣告　或非真的想請人

編按：根據《財星》（Fortune）報道，求職評論網站 Glassdoor 近期有 87％ 的求職者提到，在求職過程中經歷招募人員「搞失蹤」（ghosting）帶給他們負面的感受。Glassdoor 首席經濟學家丹尼爾・趙（Daniel Zhao）指出：「求職市場經過兩年的火熱之後，主導權再度回到僱主手上。」



按行業劃分，Glassdoor 上提到招募人員「突然失聯」的評論中，比例最高的是媒體與傳播業，其次是製藥與生物技術業，然後是人力資源業，最少的則是餐飲服務業。然而，並不代表這些行業的招募人員最常搞失蹤。可能意味着這些行業的求職者，對於招募人員突然消失的行為更加驚訝和不安，或者只是他們更常在評論中提到這件事。

相關文章：求職｜招聘廣告中不提人工範圍、多少年假？遇10大跡象建議別應徵

+ 21

招募人員既然都開出職缺了、邀請人來面試了，為何還要在招募流程中搞失蹤？以下為《經理人》2022 年 11 月的報導：

你是否曾投了履歷而遲遲等不到回覆，點開求職網站卻發現那個職缺仍在持續招募？那你應徵的可能是「幽靈工作」（Ghost Jobs）！ 所謂的「幽靈工作」就是企業登錄職缺在求職網站上，但隨着環境情勢變化，卻不再積極補人的現象。

《福布斯》（Forbes）2020 年曾經報道，由於新冠疫情的緣故，求職網仍有許多職缺掛在上面，但企業卻未積極面試求職者或停止招聘， 原因可能是疫情下許多企業的人資人員短缺，但仍期望有機會招聘這些職缺 ，導致許多職缺就這樣一直擺在求職網站上。

但根據《Entrepreneur》的報道，由於目前經濟前景不明，企業將職缺晾在求職網站、暫時不補人的現象可能會越來越多，也就是求職網站的「幽靈工作」可能會持續增加。

雖然很有可能會得罪求職者，但越來越多企業這樣做。根據金融服務商 Clarify Capital 針對企業人資部門的調查，有 50% 的人資回答「他們總是在尋找新的人才」，而這其中有 43% 的人資表示他們「將職缺擺在求職網上」，是希望給予外界「他們的公司仍持續成長」的印象。另外，後疫情時代，總體經濟、通膨造成的經濟前景並不明朗，這也導致許多企業對於公司發展前景無法做出明確的判斷。

如何辨識「幽靈工作」？

如何避免老是應徵到「幽靈工作」因而做白工呢？根據《福布斯》的分析，職缺登錄上求職網站的時間越久，越有可能是所謂的「幽靈工作」。 當職缺已登錄超過 30 天，求職者在應徵前最好有所警惕；而若該職缺已經超過 60 天仍未下架，則極有可能代表該企業目前不打算積極尋找該職缺的人才。

專家建議，如果求職者透過人脈認識該公司的內部人員，也不妨禮貌性地電郵詢問一下，確認該公司是否真的在招人，如果能夠得到正面回應，將可以避免投了履歷卻石沉大海，令人失望的結果。

【延伸閱讀，更多打工仔求職見聞】

面試｜8大HR錄取重點 增加成功率：求職者具可塑性、動機是關鍵

+ 25

見工｜面試亂發問隨時會扣分 5條問題「不恥下問」或觸及HR底線

+ 11

延伸閱讀：

回答不出這 7 個問題，不適合擔任高階主管！找經營管理人才，CEO 必問的面試題

離開舒適圈，是我聽過最差的職涯建議之一！別亂逼自己的 3 個理由

待得久又怎樣？接觸高管十多年心得：有 9 種特質最容易升遷

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】