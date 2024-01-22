入職一個月已想跟同事交換IG？網民勸三思　以自身經歷作警戒

許多人喜愛在社群軟體分享近況，但不確定甚麼時機將同事加入好友比較合適。



一名女網民自認性格外向，有意加同事的社群帳號，讓對方參與自己的私生活，不過她擔心主動追蹤他人會造成困擾，因此發文詢問：「工作多久跟同事交換IG比較適合？」許多網民一致認為，最好的時機點就是離職後，因為永遠不知道同事的真面目。

防人之心，確是不可無！（按圖了解）

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一名女網民近日於Dcard工作版上表示，自己性格很外向，而目前這份工作已經持續1個月了，和同事之間雖然還沒有非常熟，但是對方人都很好，自己不介意加同事的IG。某天公司部門用IG帳號發文，上面標註所有人，也包括平時會開一點玩笑的同事，因此她好奇問道：「不知道我這樣主動去追蹤適不適合？大家對於沒有當面交換IG，突然被追蹤會很奇怪嗎？」

話題拋出後，一票網民堅決搖頭：

・「同事就當同事就好」

・「不要換！如果要交換IG，同事要慎選，小心變成談資」

・「換到是笨蛋，上班好同事下班不認識」

・「完全不想給，妳不會想之後的私生活都攤在陽光下，給公司的人都知道吧？」

・「職場不像同學單純了，沒甚麼好換的，離職也不用換」

・「工作不要交換IG，被捅一刀都不知道，跟外向沒關係，是單純人扯到利益就很可怕」



有過來人分享：

・「永遠都不要，認真說，遇過超級心機的」

・「我同事請假去露營發限動，直接被同事拿來說嘴說過太爽…」

・「永遠不要，以前傻傻交換的後果，就是不管PO甚麼，敏感人都要對號入座，搞出一堆事情」

・「千萬不要…交換一個禮拜不到，私人帳號直接被同事變成公開帳號，他拿自己手機給其他人看我的貼文跟精選限時，而且不只一位」



也有人回應：

・「我都等別人先加我」

・「我同事有跟我要，我打哈哈」

・「看感覺，如果感覺彼此相處不錯會加，但若發跟公司有關的文就先隱藏掉」



許多網民對於加同事社群最好的時機點有共識：

・「要也是離職後再換」

・「在職不要，離職再說」

・「離職後才會加IG，因為妳永遠不知道同事會怎樣」

・「我自己也會跟同事加，但都是確定要離職或離職後才加」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】