升職加人工｜哪有這麼多運氣？3大「世紀謊言」　你信代表你夠蠢

考到狀元因為懂得放鬆？搵到好工因為好運？獲得晉升因為識人？上面這些耳熟能詳的說法，又有多少是真？今天半宅職薯就和大家刺破三大世紀謊言。



考到狀元因為懂得放鬆？

每逢公開考試放榜，媒體都會訪問那些狀元是如何做出佳績的。而通常狀元們都會說：「因為我懂得如何放鬆」。於是，大家便以為這就是考取狀元的秘訣。

但事實上，放鬆並沒有一個客觀定義。普通學生的放鬆，可能是指每天放學後和朋友去玩、吃東西、玩電話兩三小時。

而狀元對放鬆的定義，應該是每天上課之前都把課文背熟，上課只是用來問題，星期一至星期日每天用九小時以上高強度溫習，然後每隔一個星期六抽15分鐘打機放鬆，其餘時間全都用來溫習。

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搵到好工因為好運？

很多人都會發現，有一些同學在大學期間平平無奇，成績也和自己差不多，但畢業後卻能找到理想工作。這些找到理想工作的人通常都會說：「只不過是好運」。

但根據我的觀察，好運從來不會從天而降，而僱主在評價應徵者時，所考慮的東西也遠比學術成績多：溝通技巧、言行舉止、思想方法、處事態度、抗壓能力、即時反應、話頭醒尾……等等。

難道搵到好工的同學會告訴你：「我搵到好工因為我在大學時又上莊，又主動認識不同的人，又做義工，又做實習，而且還會看課外書增廣見聞，爭取機會累積實戰經驗，所以練得一身好武功！」

為了避免令你難過，這些成功的同學都會告訴你：「只不過是好運」。

獲得晉升因為識人？

職場流傳「識人好過識字」。同輩之間如果有人獲得晉升，其他人都會認為他擦鞋、埋老細堆、識人……等等和能力無關的事情。對的，識人真的好過識字，但大前提是你首先要識字，識做事，更要識做人。

作為一個小小管理人，我不認為一個人單純因為擦鞋便可以獲得晉升，因為如果升了一個無能的人，最後吃苦的都是自己。但如果有兩個人工作能力一樣，但其中一個比較識做人呢？那麼通常會升比較識做人那一個。起碼，他懂得待人處世，懂得「湊老細」，自然懂得「湊下屬」和「湊客」。

但一個人的真正工作能力，在同輩之間往往是看不清楚的。真正看得清楚的，就是老細。於是同輩只看到成功者懂得「湊老細」的一面，卻忽略了他的工作能力，自然得出「識人好過識字」這結論。

結語

挑燈夜讀，秘密練兵，都是成功人士的常態。而這個香港社會，標榜醒目聰明，卻鄙視勤奮努力。於是成功者通常都在同輩面前裝作懶惰，然後在成功時令人覺得他天資聰穎，卻隱藏他捱更抵夜的付出。

說到底，天資聰穎的人只有極少數，絕大部分的人都是用汗水和淚水換來成功的。

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