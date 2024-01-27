7款精品女裝手錶推介　Hermès、CHANEL、LONGINES　預算3千至5萬

腕錶不僅可以當作日常的實用配件，精緻的做工更是可以妝點平日造型的細節，也能當作優雅的首飾配戴，小編整理了7款兼具耐看和美觀的「精品腕錶推薦」，新的一年入手一款來犒賞一下自己吧！



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1. Hermès - Heure H腕錶，30 mm HKD 32,000

愛馬仕這款使用原色Barenia小牛皮製成的H腕錶外觀結合了品牌的標誌性「H字樣」，鍍黃金精鋼腕錶搭配白色錶盤經典耐看，同款也有較大錶盤的款式可以選擇，替日常的穿搭增添精緻的優雅氣息！

2. Tiffany&Co. - Tiffany HardWear 腕錶 HKD 35,700

Tiffany HardWear綴有經典扣環及璀璨鑽石，這款純銀及不鏽鋼腕錶鑲有亮鑽，配搭經典「Tiffany Blue」錶盤。隱藏式扣鉤締造出流線形設計，刻面藍寶石玻璃水晶則令人聯想起Tiffany傳奇黃鑽的獨特形狀，可以當作腕錶、同時也是一款精美的手鍊配件！

3. CHANEL - PREMIÈRE腕錶 - 原創款 HKD 49,200

香奈兒這款PREMIÈRE腕錶飾以黃金塗層的精鋼及黑色皮革外觀盡顯低調奢華感，黑色的漆面錶盤搭配極簡的指針和CHANEL標誌展現個性和優雅的一面，錶帶由小牛皮和鍍金屬結合，也讓人聯想到了香奈兒經典包款設計的元素，百看不厭！

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4. LONGINES - MINI DOLCEVITA HKD 29,500

浪琴這款MINI DOLCEVITA腕錶注入滿滿的浪漫DNA，「迷你多情系列（Mini DolceVita）」腕錶擁有低調的外形、經典的風格及符合當代品味的雋永美學設計，鑲飾38顆IF至VVS級頂級威塞爾頓鑽石的錶殼讓人目不轉睛，花瓣粉的鱷魚皮錶帶溫柔不失堅毅態度，是姊妹們犒賞自己的好選擇！

5. TISSOT - PR100系列 HKD 2,250

2-3千也能入手好看的腕錶！TISSOT這款錶帶以奶油白色的壓花牛皮製成，春夏秋冬四季都能搭配，錶盤則是選擇同色系的白色珍珠貝母色營造整體的和諧感，可以日常上班配戴、也能當作約會時的質感配件，推薦想嘗試質感腕錶的姊妹可以列入清單參考！

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6. FENDI - O'Lock Vertical HKD 16,800

較有預算的姊妹可以參考FENDI這款小奢華的「O'Lock Vertical」系列，錶盤採用品牌經典FF標誌橢圓形腕錶，袖珍精緻，錶冠飾有一顆0.02克拉的鑲嵌鑽石、錶帶則是以12顆鑲嵌珍珠組合而成，對珍珠飾品系列情有獨鍾的姊妹一定會愛上！

7. Vivienne Westwood - Mother orb €290（折合約HKD 2,460）

Vivienne Westwood家實在太多單品可以挖寶了！除了珍珠項鍊、口金包和貝雷帽以外，飾有土星吊墜的「Mother Orb 腕錶」也成了時尚愛好者會收藏的錶款之一，錶盤以彩虹的色澤呈現，銀色鍍層的羅馬數字指標也展現了品牌的英倫風格，既不易撞款、又充滿Vivienne Westwood獨特的風格設計怎能不愛？（笑）

以上7款小編整理出簡單又優雅耐看的錶款推薦給姊妹們，新的一年就用一支美麗的腕錶展開新面貌吧！

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