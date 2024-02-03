6款男士精品小白鞋推薦　LV、Hermès、Dior　Smart Casual顯品味

如同女生的包包呈現其個人氣質，男生的鞋子也在某種程度上體現自身的喜好和品味，因此一雙超越季節以及風格限制，能夠完美襯托個人時尚品味的小白鞋，絕對是所有男性的必然之選。每個品牌所推出的小白鞋都有各自的特色，而要怎麼選出命定的小白鞋且穿出獨樹一格的時尚感，也是一大課題。



今天將推薦男士精品小白鞋top6，讓你省下煩惱猶豫的時間，看完後你絕對能探索到能完美襯托個人色彩的命定小白鞋。

6款男士精品小白鞋推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Louis Vuitton

這雙Berverly hills運動鞋是LV運動鞋中相當搶的一款小白鞋，全白的柔軟粒面小牛皮上有著品牌獨特的monogram經典壓花圖案，巧妙的融入鞋身，低調但卻不單調，其超輕盈的橡膠鞋底，穿上它舒適沒有負擔，支撐力也很好，很適合需要長途奔走的人。鞋跟處的天然小牛皮飾邊也讓整體造型增色不少，是許多男士無論休閒還是通勤的好夥伴。

2. DIOR

兩側飾有白色 Dior Oblique Galaxy 皮革鑲片是這款白鞋最吸睛的部分，除此之外還有多個DIOR的經典元素完美注入在鞋身，並在綁帶設計配以「CD Icon」孔眼，是一雙在細節上有許多小巧思的款式，打破傳統對於小白鞋的舊有思想，以創新思維創造新時尚潮流。不只賞心悅目，鞋身的設計也讓腳趾有足夠的空間，不會磨腳或感到壓迫感，擁有極致的舒適體驗。

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3. PRADA

這雙小白鞋以PRADA標誌性立體三角標加以點綴，使其流露出獨特的奢華感，無論是搭配牛仔褲還是西裝褲都能輕鬆提升質感，黑色皮革點綴於鞋跟以及鞋底，提高了存在感以及整體層次，呈現更時尚前衛的氛圍感。配上輕量化的質料以及柔軟的鞋底，穿上它簡直是一種享受。

4. GUCCI

這雙ACE系列刺繡運動鞋是今天介紹的款式裡相較之下最為顯眼的款式，標誌性的紅綠織帶條紋物且一邊有著經典的蜜蜂刺繡。更特別的是鞋跟一邊是紅色，另一邊則是綠色，強烈的對比讓人移不開目光，帶來了一份精緻的藝術感，穿上身絕對搶眼，無論搭配什麼樣的衣服都能碰撞出不一樣的火花。

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5. Hermès

這雙Hermès Quicker運動鞋很推薦給喜歡低調中帶點色彩的男性們，側面精細低調的「H」印花搭配以白色和橙色相互襯托的鞋身，充滿了活力以及現代感，讓你無論是在運動場還是閒暇出遊時，都能灌注一抹輕盈隨意的生氣。

6. ALEXANDER MCQUEEN

這雙是一雙百搭但絕不平凡的款式，雖然是一雙全白的小白鞋，但他獨特的線條感仍舊讓其脫穎而出，厚實的底部設計即使長時間穿著也仍舊能保持舒適，同時還能達到增高的效果，視覺上拉長了腿部線條，讓整體比例看起來更為修長，讓你每一步都有著自信和舒適。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：穿搭必備！LV、Hermes、Dior等六款男士精品小白鞋推薦】