2024年12星座財運逐個睇！巨蟹白羊偏財運強　山羊吊車尾仍有轉機

新的一年有訂定新的計劃和目標了嗎？不過所有人的目標應該都是想要「賺大錢」吧？



台灣星座命理專家小孟老師早前分享，12星座在2024的財運排行榜，快來看看今年的你有沒有偏財運！

2024年12星座財運預測：（按圖了解）

第7至12位：

+ 19

第1至6位：

+ 17

第12名：山羊座

雖然名次是吊車尾，不過山羊座2024仍有機會透過短程出差、國際文化交流，或通訊溝通，得到不少合作機會；在外地打拼的遊子，可能將有外地財。另外，也有機會靠着客戶信任、婚姻關係等，得到財務支援。上半年投資能有效益，但可能會出現許多不確定或隱藏性的支出；下半年則是好壞參半，工作事務可能會順利不少，但會有薪資收入的變化。

第11名：獅子座

職場上小心會發生突如其來的變動，債務、投資也可能遇到狀況，因此2024在財務上求一個穩定、安全感就好。上半年有望得到職場擴展的機會，還有不錯的偏財運；下半年雖積極主動參與專案，但卻容易因為人際關係，讓薪資收入不穩定，幸好個人氣形象有增加，可以帶來足夠的自信來處理財務問題。

第10名：水瓶座

需注意財務壓力，可能來自理財規畫不完整、投資目標模糊不清，或資金管理不善等的潛在情況。不過有機會受到伴侶或合作夥伴的協助，而有財務上的改善。上半年外來資金比較充足，有望得到家人或家族事業的支持，但要小心過往工作事業方面的麻煩，不小心增加債務。下半年對自我要求較高，要留意資源方面的管理，同時也要注意家庭溝通、避免衝突，才能減少資源的流失。

第９名：處女座

今年再行向上將提升不少魅力和自信，很適合人際方面的錢財收入。尤其是溝通交流與事業合作方面，能有明智的表現，進而增加現金流。不過需當心有合資或共同的資產問題產生。上半年的家庭財務規畫要避免衝動性消費支出，更要減少投機性的財務。下半年的財務多半會因為工作事業的變動而有所增減，同樣要小心與他人錢財方面的關係，但有機會發展出意想不到的事業財。

第８名：雙魚座

雙魚座自我要求高，對財務想做些改變，在外個人形象和表達上會有壓力產生，可能會影響人際溝通。不過有可能因為伴侶、合作夥伴或客戶的關係，而有不同的財務機會。對於國際業務會很有獨特見解與發揮，收到來自各國的外匯。上半年很有個人品味和價值觀，人際交流會更廣，能吸引到相符的財務機會，但要小心工作方面的衝動，要謹慎面對薪資問題。下半年的偏財運漸強，可以留意相關的投資。

第７名：天秤座

天秤座今年較關注理財觀念，會想要提高財務的穩定和知識。但生活有很多財務上的不確定性，也許是因為轉職使得薪水不穩，也可能來自很多不必要的生活花費，更要留意跟他人金錢方面的問題。上半年可能會有人際交流方面和家庭開銷的財務支出，但工作上會有合作的資金流入。下半年不用過度追求投機財，以免希望越大失望越大。另外有可能會出差、旅遊、學習方面的花費，需衡量收支。

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+ 5

第６名：金牛座

金牛座在2024年會有不同的人生追求，而這將影響財務的收支狀況，可能會採取冒險舉措。上半年收入狀況平穩，在尋求資金、解決債務方面有不錯的進度。與國外有關的投資，比較有機會獲利，但可能會因為交際應酬而花費不少。下半年會有積極的財務管理，可存有更多儲蓄，並且要留意因為職場上影響收入的可能。

第５名：天蠍座

天蠍座可在今年展現實力，提高個人品牌價值和財務穩定性，比較適合靠實力得到的收入，但若想求偏財恐沒那麼順利，建議盡量避免。收入將會提高不少，不過要小心合夥關係，或跟他人有錢財上的糾紛。上半年的求財欲望比較強，能找到不少增加收入的機會。下半年在家庭、感情或合作夥伴方面，有不少的財務狀況。

第４名：雙子座

雙子座則是會有不可預期的支出，和工作方面不確定的情況，因此平日就要多留意財務情況。上半年能夠因為合作而有不錯的財務效益、投資方面也有望獲利。下半年，本身的自信提升，做事有效率，若能好好平衡財務收支，有機會達成財務目標。但要留意感情方面的財務支出，以及與他人的債務問題，務必謹慎處理。

第３名：人馬座

受到家庭的影響，人馬座今年的財務有多項支出和不穩定情況，需好好處理。工作的變化也讓薪資有很多意外產生，但一些合作機會能讓財務得到緩解。上半年會有許多積極的作為，會有機會改變財務狀況。但需在投資方面多加留意，要避免太過自信而有所損失。下半年工作會比較有熱忱，合作機會變多，還能因為伴侶的關係得到不少財務機會。

第２名：白羊座

白羊座的上半年會因為投資而有獲利的可能，也能透過學習新技術或參加商業活動，得到不錯的收入。但是白羊座職業生涯可能有重大轉變，收入會有不小的轉變。下半年可積極理財，投資有機會獲利，有助於達到財務目標。職場交流的比較順暢，得到合約的機會增加，收入也跟着提高。但要小心借貸問題，可能會有財務的損失。

第１名：巨蟹座

巨蟹座有機會靠着溝通、創作領域而有生財的機會，也可能因為旅行、學習、法律等問題產生支出。上半年可由積極的工作，得到不少薪資收入，像是加班或副業。在團體或朋友圈，會有財務上的貴人，但有可能因為與人合作，產生不少資金問題。下半年，會比較專注在理財上，有機會賺到不少錢財，但仍要小心衝動投資，才能避免金錢損失。

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