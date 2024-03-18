新主管目中無人下屬紛紛離職　老闆相勸他狂言：公司有今日都靠我

在職場工作，團體的配合相當重要。即使個人能力再強，但是如果無法融入團隊中，成果多少容易受限。特別是擔任領導職位的人，如果總是專斷獨行，更可能會失去人和，對公司產生負面影響。



根據日本媒體《マネー現代》報道，一位化名T先生的47歲上班族，過去在公司內都是業績第一，讓他深獲老闆的信任，在公司裏面相當具有話語權。後來原先的營業部長退休，老闆便安排他接任營業部長一職。

沒想到T先生在就任之後，對部下經常出言不遜，並且總是感情用事，用高傲的態度進行管理，使得營業部一堆員工受不了紛紛求去。老闆雖然看在眼裏，但礙於T先生業績不錯，起初不願出面制止。

後來，老闆總算是口頭勸說T先生，應該調整自己的管理方式，但T先生卻因此大發脾氣，兩人的關係變得越來越糟。T先生與老闆吵架的事情，很快就傳遍全公司，造成全體士氣受到嚴重影響。除了營業部之外，其他部門也開始出現離職者，整體業績大幅下滑。

察覺到事態嚴重，老闆再找T先生來談話，T先生卻堅持自己業績過人，認為公司能有今天，全都是他的功勞，這讓老闆終於受不了，雙方完全決裂，T先生也在不久後離職。老闆也因此反省，認為以後尋覓人才，除了業績以外，也該注意態度上是否合適。

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