事主嘆「人生只剩工作」沒休閒時間！網民了解狀況反斥：都是藉口

你會妥善分配工作與休閒的時間嗎？近日，一名網民分享，自己工作是早八晚五，平均加班一小時，回到家通常已經晚上7點，洗完澡後只想躺在床上耍廢，頂多滑一下手機，直言平日下班後，幾乎就沒有休閒時間，無奈喊「人生好像就是一直在上班而已」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。



你會妥善分配工作與休閒的時間嗎？近日，一名網友分享，自己工作是早八晚五，平均加班一小時，回到家通常已經晚上7點，洗完澡後只想躺在床上耍廢，頂多滑一下手機，直言平日下班後，幾乎就沒有休閒時間，無奈喊「人生好像就是一直在上班而已」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友進一步表示，這樣的生活不是自己想要的，認為一到五完全沒有自己的休閒時間，人生就是一直在上班，只有假日才真的有時間做想做的事情，好奇問大家「上班後的平日還有時間做想做的事情嗎？像是追劇、玩遊戲或去逛街約會之類的？」。

貼文一出後，不少過來人直言：

・「下班後才是人生的開始」



紛紛指出：

・「上班隨便上，下班後才是人生」

・「以前第一份工作完，下班我還去補習進修」

・「建議下班不要馬上回家，先去做點別的事或者上點課」

・「還是要培養休閒興趣，不然老了癡呆怎麼辦？」

・「第一份工作下班就是廚藝省錢之路開啟，還有學點想學的東西」

・「我也差不多時間下班，會去練鼓、回家煮飯吃、健身房運動，弄一弄回家洗完澡大概10點到11點之間，剛好準備睡覺，很充實的下班時間」



不過，也有部分網民認為，這是缺乏生活目標才會造成這樣的困擾，紛紛指出：

・「就算摸到8點，最少還有兩小時，工作還八成不用勞力，就是過太爽又沒目標才會這樣」

・「有強迫加班嗎？就算6點下班也很多時間做自己的事，你可能沒甚麼興趣或目標吧？有的話你就會把時間擠出來，以後結婚有小孩會更沒時間」

・「給自己一個生活目標，你就會擠出時間了，不然就一輩子上班族社畜」

・「不要看手機就有很多時間做有興趣的事了，認真不騙」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】