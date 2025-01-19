二十四節氣．大寒｜3生肖財運爆棚　投資獲利年底可加薪或升職

1月20日就是24節氣中的「大寒」。



清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，「大寒」節氣期間，部分生肖財運強勢上升，表現尤為搶眼。他們在工作中容易獲得貴人相助，事業與財富同步增長。

同時，三生肖大寒期間投資機會增多，資金流動更為順暢，加上決策力與執行力的提升，讓他們在理財與事業上都有亮眼表現。抓住這段時間的好運，他們能積累豐厚資產，為新一年奠定穩固的財務基礎。

大寒3生肖財源滾滾 工作易獲得貴人相助 事業財富齊增長（01製圖）

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TOP 3 虎

生肖虎這節氣裡，整體運勢處於提升階段，尤其在行動力與決策力上展現出非凡的優勢。「大寒」意味著收穫與結算，此時生肖虎能集中精力處理未完成的事務，並以高效的執行力將手頭的計劃完美落實，迎來不錯的財務回報。

生肖虎的個性直率果敢，尤其在「大寒」這段時間，具備極高的洞察力，能抓住市場中的潛在機會。例如，職場中的表現容易被領導賞識，可能因此獲得加薪或升遷；創業者則可能迎來新合作或資金注入，讓事業更上一層樓。

而且，生肖虎天生吸引力強，這段時間特別容易遇到貴人相助，幫助他們突破瓶頸，解決財務上的難題或提升資產增長速度。不過，建議在享受財運旺盛的同時，仍要保持理性，避免因過於激進的投資導致不必要的損失。只要把握機會並穩健行事，生肖虎將為新一年建立更加穩固的財務基礎。

TOP 2 龍

生肖龍不管是工作上還是生活中，他們總能遇到讓人驚喜的好事，比如突然的升職、意外的財富進帳，甚至可能是過去投資的項目開始回報。

生肖龍本來就是目標明確且行動力強的代表，而在這段時間，他們的努力與堅持終於得到了應有的回報。不僅如此，他們的領導魅力也被放大，能吸引更多人願意跟隨或合作，進一步開啟新的財務機會。

「大寒」代表著收穫與積累，而生肖龍在這段時間心情特別好，整個人更自信、果斷，敢於做出一些新的嘗試。就算面對挑戰，他們也能以穩健的態度去應對，從而避免不必要的損失。建議生肖龍在這段時間好好把握機會，積極行動，為來年的大展宏圖打下堅實基礎，也別忘了分享喜悅，讓好運氣持續流轉！

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TOP 1 猴

大寒這時間，生肖猴的人際關係顯著提升，進而帶動商機顯現。他們的靈活機智與幽默感，使他們在社交場合如魚得水，不僅能結識有助於事業發展的貴人，還有可能促成重要的合作或商機。

生肖猴天生擅長抓住機會，反應迅速，面對市場變化或突如其來的挑戰時，他們往往能以敏銳的洞察力迅速作出正確決策，從而轉危為機。「大寒」作為全年最後一個節氣，象徵著積累與收穫，此時生肖猴的努力與智慧得到充分回報，收入穩步增加。

另一方面，「大寒」期間的氣場穩定，為生肖猴帶來更多自信與行動力。他們能更清晰地規劃未來的財務方向，避免衝動決策而導致資源浪費。同時，他們的積極態度吸引了更多的合作夥伴與支持力量，進一步提升了財運。建議生肖猴在此時保持謹慎，合理分配資金，以鞏固財務基礎，為新一年的成功鋪路。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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