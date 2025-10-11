網紅「趕海阿婆」墮海身亡！憑與大浪搏鬥爆紅　死後丈夫即這樣做

浙江溫州一名以分享挑選海鮮影片走紅的漁村網紅阿霞，5日凌晨出海捕撈海鮮時不慎墜海，經大陸搜救隊花3小時尋獲遺體，不幸宣告身亡，享年48歲。



阿霞丈夫透露，將結清她所有欠款，讓妻子能安然離去。這起意外引發網友哀悼，對她生前熱情親切的形象感到不捨。

溫州漁村網紅阿霞出海捕魚時不慎墜海身亡。（微博@紅星新聞）

纜繩絆倒落水 意外經過曝光

據《紅星新聞》報導，阿霞於5日凌晨出海收海鮮，過程中被纜繩絆倒不慎墜海。搜救隊花費3小時才找到遺體，但已無生命跡象。官方尚未明確公布她是否穿戴救生裝備。阿霞的丈夫褚先生證實事件，並表示將儘快清償妻子欠下的貨款，希望她「好走」。

｢海的女兒」網紅身份 生活影片吸引眾多粉絲

阿霞來自溫州蒼南一個漁村，自稱「海的女兒」，長年在社群媒體分享挑選海鮮的生活小技巧，2022年因一支「趕海遇大浪」的短影片意外走紅，影片中，她一邊和海浪搏鬥，一邊用當地方言喊著：

不用怕，海會護人。

質樸真誠的模樣深深打動網友。她不化妝、不擺拍，只是穿著簡樸的衣服上鏡，靈活地處理海鮮、補漁網、整理船艙，「趕海阿婆」形象深受網友喜愛。短影音帳號也成了家中重要收入來源之一，用來支撐兩個孩子的教育與家庭生計。

溫州漁村網紅阿霞出海捕魚時不慎墜海身亡。（微博@紅星新聞）

丈夫公開清償貨款 網友哀悼不捨

褚先生在朋友圈發布訃聞，請大家告知是否有妻子尚未還清的債務，並強調已結清6萬多元人民幣的貨款，讓妻子離去無憾。消息傳出後，粉絲和網友紛紛留言哀悼，表示：

「好年輕」

「還有兩個孩子呢」

「海浪無情，一路好走」



